Incêndio destruir casa em Paraiso das Aguas

Na madrugada deste domingo, um incêndio destruiu uma residência no município de Paraiso das Aguas.

A Residência tinha como morador o senhor Anthony Max, comerciante, que no momento estava na cidade de Chapadão do Sul, que ao chegar em sua residência por volta das 05hs00, a casa já estava em Chamas.

O corpo de bombeiros de Chapadão do Sul, que fica a 50 km da cidade, foi acionado, mais ao chegar já tinha praticamente queimada toda. Foram realizadas apenas a extinção de pequenos focos e feita a interdição do local para possível pericia da polícia civil e ainda pelo fato de que as estruturas da casa foram a danificadas.

Ao todo os Bombeiros utilizaram 2 mil litros de agia da ATR 06, que teve como combatente ao fogo os Sargento Sena e o Cabo Fabricio.

Comentários