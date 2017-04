Prefeitura de Alcinópolis investe mais de R$400 mil em recapeamento

Melhorar as condições para o tráfego de veículos. É com esse objetivo que várias ruas e avenidas de diferentes bairros de Alcinópolis estão sendo recapeadas. Segundo o prefeito Dalmy Crisóstomo da Silva, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, está investindo mais de R$428 mil no recapeamento e na operação tapa-buracos.

O trabalho começou pela Rua Manoel Nunes Ferreira, mas será realizado também nas Ruas Sebastião F. Furtado, Luzia Rezende Silva, João A. de Oliveira e Juscelino F. de Carvalho, bem como nas Avenidas Averaldo Fernandes Barbosa, Virgílio José Carneiro e Adolfo Alves Barbosa.

De acordo com o engenheiro da Prefeitura, Denner Souza Lima, ao todo serão recapeados 9,200 mil metros quadrados de vias, já a operação tapa-buracos vai acontecer em 80 metros quadrados espalhados por toda a cidade. A previsão é que a empresa realize todo o trabalho em uma semana.

O prefeito Dalmy e o Secretário Municipal de Obras, Enivaldo Candido Taveira, estão acompanhando de perto o trabalho de recapeamento e garantiram que a administração esta empenhada e investindo em infraestrutura. “Trata-se de um investimento voltado às melhorias das condições urbanas de nossa cidade”, disse o prefeito.

Fonte: ASSECOM / Nathalia Barbosa

