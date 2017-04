Polícia Militar de Chapadão do Sul prende dois autores de furto e recuperam caminhão furtado

Na noite desta sexta feira(14) policiais militares de serviço na cidade de Chapadão do Sul, foram acionados pelo proprietário de um veículo Mercedes Benz modelo 1113 cor azul, o qual relatou que havia estacionado o referido veículo na avenida seis, centro da cidade e ao retornar o veículo não foi encontrado, havia sido furtado; informou também que o veículo estaria com pouco combustível no tanque.

De imediato os policiais militares realizaram diligências e foram aos postos de abastecimento da cidade, e quando chegaram no Posto Mirante, o veículo furtado foi localizado, sendo abastecido. Que os autores do furto estavam dentro do veículo, foram abordados e detidos, sendo um homem de 23 anos e outro de 20 anos, ambos residentes em Chapadão do Sul. Foram conduzidos até a Delegacia de Polícia Civil.

Policia Militar MS