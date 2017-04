No MAPA, prefeito apresenta projeto para gerar emprego e renda na região Norte de MS

O Prefeito de Figueirão Rogério Rosalin apresentou no Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA), o projeto que tem por finalidade a criação de uma marca de carne na região Norte de Mato Grosso do Sul, a Beef Norte MS, que poderá gerar empregos e renda inicialmente em Figueirão, Alcinópolis e Camapuã.

O projeto foi apresentado ao chefe de gabinete do MAPA, Coaraci Nogueira de Castilho, e ao chefe de assessoria do gabinete do ministro Blairo Maggi. “O primeiro passo foi montar o projeto e apresentação, agora passamos à fase de buscar modelos de negócio, com intenção de instalar o abatedouro na região, valorizando a nossa pecuária e buscando parcerias imprescindíveis, como a do Ministério”, esclareceu o prefeito.

Para conquistar a parceria, Rosalin apresentou Figueirão às autoridades, a quem solicitou uma parceria técnica, que poderá facilitar os trâmites burocráticos e os demais relacionados à vigilância.

Seguindo as reuniões no MAPA, Rosalin teve a oportunidade de apresentar o projeto à coordenadora-geral de cooperativismo e associativismo – CGCOOP/DIMS, Vera Lúcia de Oliveira; ao presidente do Conselho de Administração do Sicoob Executivo, Luiz Lesse Moura Santos; além do diretor do departamento de Integração e Mobilidade Social – DIMS/SMC, Juarez Távora de Freitas Júnior.

Em busca de parcerias a favor do pequeno produtor rural de Figueirão, Rosalin também esteve com o secretário de Mobilidade Social, do Produtor Rural e do Cooperativismo – SMC/MAPA, José Rodrigues Pinheiro Dória.