Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – Momento que terá êxito em lugares de educação e ensino de jovens e crianças. Conseguirá, também, ótimos resultados em novos empreendimentos, terá felicidade matrimonial, familiar e amorosa. Mente férteis e ótimas ideias.

TOURO – Momento com possibilidades só nos assuntos da profissão. Não será bem sucedido em outra empresa que já não tenha sido iniciada. No campo conjugal e, mesmo sentimental, procure ser cauteloso. Evite discussões e preocupações desnecessárias.

GÊMEOS – Procure começar o dia com deliberação e propósito de conseguir tudo àquilo que deseja no plano amoroso e profissional. Se o sucesso deste dia não for completo terá um período de possibilidades para levar a bom termo seus objetivos.

CÂNCER – Momento em que sua moral e reputação estarão em jogo, se entrar em contato com pessoas de caráter duvidoso. Por outro lado, o fluxo será dos melhores para negócios relacionados com metais e materiais para construção.

LEÃO – Suas boas qualidades e habilidades influenciarão de maneira benéfica, pessoas importantes para você, principalmente se estas forem pessoas da família. O trabalho, as empresas e o amor estão em bom aspecto.

VIRGEM – Evite hoje, qualquer ação que possa afetar seu equilíbrio nervoso. Por outro lado, sua saúde melhorará totalmente, suas chances de sucesso geral também, pela ciência e educação, serão evidentes.

LIBRA – Excelente dia para tratar com agricultores, agropecuários, feirantes e agrônomos. Terá sucesso nos negócios imobiliários e muito poderá progredir, profissionalmente, hoje.

ESCORPIÃO- Êxito e ótimos lucros, no comércio e na indústria de líquidos, de modo geral, e de produtos químicos para a lavoura e a veterinária. Todavia, terá algumas dificuldades, mas, se agir com otimismo e inteligência, você pode se sair bem.

SAGITÁRIO – Una- se aqueles que poderão tornar este dia alegre e feliz. Seja prudente com assuntos de dinheiro, principalmente antes do meio dia. A influência astral, para aventuras e especulações deve ser razoável. Amor e paixão, favoráveis.

CAPRICÓRNIO – Muita habilidade literária, mente clara e penetrante e muita tendência aos assuntos elevados, estão previstos para você hoje, devido à benéfica influência de Júpiter. Sucesso profissional e financeiro.

AQUÁRIO – Não será conveniente aventurar- se em novos negócios. Cuidado com o excesso de gastos. Mantenha- se em suas atividades rotineiras e muitos benefícios receberá em breve. Seu planeta regente, em mau aspecto, deixa você com certo grau de nervosismo em suas atitudes.

PEIXES – Faça novas amizades principalmente do sexo oposto. Evite exagerar nas palavras. Dê mais atenção à sua família. Discipline mais sua mente, e não se envolva em negócios que julgue suspeito.

Comentários