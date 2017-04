Confira o resumo das novelas neste sábado

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Não há exibição de capítulos nos sábados.

NOVO MUNDO

Chalaça salva Domitila e manda prender Felício. Joaquim pede a Ubirajara para se casar com Anna na aldeia. Anna fala de Piatã para Jurema e Jacira. Domitila ironiza o fato de Benedita tê-la denunciado a Felício. Tibiriçá sugere que Anna esteja grávida de Joaquim. Diara reclama das aulas de Elvira. Licurgo estranha ao ver Germana cuidar de Quinzinho. Idalina implora para Cecília não contrariar Sebastião. Thomas sofre com a falta de notícias de Anna. Tibiriçá, Ubirajara e Olinto preparam Joaquim para o casamento. Thomas descobre o segredo de Joaquim. Joaquim e Anna se casam.

ROCK STORY

Júlia se nega a perdoar Lorena. Gordo avisa a Nanda que não quer lhe dar falsas esperanças. Tiago diz a Júlia que perdeu Lorena de vista. Bianca aceita o convite de Gui para trabalhar com ele. Gilda e Haroldo ficam surpresos com o movimento do salão. Nelson conta a Gui que Tiago convidou Júlia para passar uma temporada em Fernando de Noronha. Nicolau fica comovido com a mensagem que Caio lhe deixou. Nina e Miro avisam a Lázaro que não o querem mais como empresário. Vanessa fica abismada quando Diana conta a Chiara que a menina ganhará um irmão. Lorena e Alex assaltam a joalheria.

A FORÇA DO QUERER

Ruy avisa a Amaro que irá para Parazinho. Ivana conta para Simone que Joyce tem vergonha dela. Abel descobre que Ritinha é filha do boto e se preocupa ao lembrar da profecia do índio. Bibi encontra Caio e Cirilo na rua e fica constrangida. Junqueira repreende Ruy por causa de sua viagem. Zeca e Ritinha se casam. Silvana perde no jogo e reclama para Dita. Marilda entrega a Ritinha um bilhete de Ruy. Janete vê a rival ir em direção ao rio e avisa a Zeca. O caminhoneiro vê a noiva entrar no barco de Ruy e atira com uma espingarda em sua direção.

NOVELAS DO SBT

RUBI

Não há exibição de capítulos nos sábados.

O QUE A VIDA ME ROBOU

Não há exibição de capítulos nos sábados.

CARINHA DE ANJO

Não há exibição de capítulos nos sábados.

NOVELA DA BAND

EZEL

Cengiz participa de uma festa na casa de Kenan e é convidado a participar de um projeto secreto. Eysan tenta descobrir quais são os planos de Cengiz e Kenan. Meliah e Muntaz cuidam de Yan como um filho, mas Meliah ainda espera que Mert volte. Eysan observa Muntaz e Yan juntos na rua e chora.

NOVELAS DA RECORD

A ESCRAVA IZAURA

Não há exibição de capítulos nos sábados.

O RICOE LAZARO

Não há exibição de capítulos nos sábados.

*OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Comentários