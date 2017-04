Boletim de ocorrência sobre as mortes ocorridas após queda de avião

Otavio Borges Rodrigues, 31 anos, e Luiz Henrique Garcia Ferreira, 29 anos, faleceu na tarde de hoje (14) próximo ao aeroporto, localizado na BR-158, em Cassilândia (MS).

Conforme boletim de ocorrência, chegou ao conhecimento do Plantão Policial, por meio da guarnição da Polícia Militar, informando sobre um acidente aéreo que teria ocorrido no posto de combustível “abandonado”, próximo ao aeroporto de Cassilândia-MS e que teriam duas vítimas fatais.

O Investigador de Polícia plantonista manteve contato via telefone com a Autoridade Policial, SIG, Corpo de Bombeiros Militar e Perícia Criminal da cidade de (Paranaíba-MS) e deslocou-se com outro investigador para o local dos fatos.

Ainda, o Investigador de Polícia plantonista informou que no local dos fatos já estava a guarnição policial militar e a ambulância do hospital local.

No local, estavam dois corpos em óbito, das vítimas citadas. Segundo testemunhas, Luiz Henrique era passageiro e Otávio era o piloto.

Ainda, segundo as testemunhas, as vítimas teriam chegado no aeroporto local (Cassilândia-MS) aproximadamente às 15h:30min e que após checagem na aeronave, teriam iniciado voo aproximadamente às 17h:40min.

Foram realizados dois voos, em que o primeiro voo estariam Otavio, Luiz Henrique e mais duas mulheres.

Já no segundo voo, as mulheres teriam desembarcado da aeronave e as vítimas teriam realizado o segundo voo sozinhos, momento em que teria ocorrido o acidente, onde a referida aeronave veio a chocar-se com uma árvore.

Populares teriam tentado prestar socorro e informaram que o corpo de Otávio (piloto) teria sido afastado dos destroços da aeronave, pois havia um odor muito forte de combustível no local e temeram por explosão.

As informações são da Polícia Civil de Cassilândia.

Comentários