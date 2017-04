MASCOTE do SERC vira atração do Esporte Espetacular da Rede Globo. ‘Todinho’ foi levado por equipe de produção da emissora para fazer entrevista

Neste domingo, no Esporte Espetacular, o mascote do SERC “Todinho” deverá ser personagem de uma longa entrevista produzida pela Rede Globo. Os jornalistas da emissora acompanharam a partida do Sub-12 do SERC contra o Penharol na partida de abertura. O time de Chapadão do Sul usou a camiseta da Chapecoense em homenagem ao time mais querido do Brasil após o acidente aéreo que matou jogadores, diretores e jornalistas. (Foto Todinho com o jornalista Régis Röesing da Rede Globo)

A iniciativa atraiu a atenção de uma equipe do Esporte TV que retornou no dia seguinte e “sequestrou” Todinho que não revela o teor da matéria produzida pela emissora. O menino foi orientado para dizer que é segredo e quem quiser saber terá que assistir o Esporte Espetacular. Todinho não precisou entrar em campo para se tornar astro com reconhecimento nacional.

SEM RECURSO, MAS MUITA ESPERANÇA – A delegação Sub-12 da SERC participa do Go Cup em Goiás com muita vontade e determinação, mas sem dinheiro para um passeio sequer na edição de 2017 do maior torneio de futebol infanto juvenil da América Latina. Os meninos são treinados pelo ex-goleiro Rodrigo Azevedo. O time tem como base os campeões do estado Sub-13 e possui excelente conjunto para ter uma boa participação e surpreender na maior vitrine de futebol do mundo na atualidade.

Além dos uruguaios o SERC encarou pedreiras como Atlético Madrid, Barvelona, Boca Júnior, e times fortes dos Estados Unidos e África. Tem ainda os brasileiros conhecidos como Inter / Grêmio / Vasco / Fluminense / Botafogo e Goiás. Os meninos venderam rifa para ajudar a arrecadar fundos das despesas para enfrentar grupos fortes e com altos investimentos.

