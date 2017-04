Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

Tânia chama uma enfermeira para assistir Ricardo. Bárbara fica abalada com os comentários de Joana. Caio tenta impedir Manuela de visitar Ricardo. Nanda se declara para Rômulo. Bárbara proíbe Tânia de ir ao hospital visitar Ricardo e a demite da academia. Belloto e Jéssica desistem de sair da Forma. Juliana implora que Ricardo desperte do coma. Krica exige que Cleyton não conte para Sula que viu Rômulo e Nanda conversando. Martinha faz elogios a Luiza. Joana tenta acalmar Tânia. Filipe tenta convencer Rômulo a terminar com Sula e reatar com Nanda. Mônica se despede de Jéssica e Belloto. Caio avisa a Manuela que irá viajar. Giovane questiona Gabriel se ele deixará Cléo voltar para o lar de idosos. Caio ameaça Ricardo.

Leopoldina reclama das traições de Pedro. Domitila pede para ir com Chalaça ao Rio de Janeiro. Pedro conta para Piatã que Joaquim está vivo. Wolfgang ensina Diara e Elvira a se portar à mesa. Cecília deixa o convento e pede à Madre para visitar Amália. Anna conversa com Olinto e Tibiriçá. Pedro fala para Thomas que Anna foi embora com Joaquim. Jacira questiona Anna sobre seus sentimentos por Joaquim. Domitila se apavora ao ver Felício em seu quarto com os filhos. Joaquim prepara uma oca para Anna dormir. Thomas chora por causa de Anna. Joaquim e Anna se amam.

Júlia teme a possibilidade de o juiz acreditar no depoimento de Vanda. Alex e Lorena planejam o roubo de uma joalheria. Lorena se sente culpada ao assistir à entrevista de Júlia na TV. Lázaro diz a Léo e a Manu que o público aprova a união deles nos shows. Léo e Manu se sentem atraídos um pelo outro. Gui deixa claro para Diana que ama Júlia. Vanessa aconselha Diana a confessar sua mentira para Gui. Tiago sugere que Júlia viaje para Fernando de Noronha com ele e confessa à ex-namorada que ainda a ama. Gui fica arrasado ao ver Tiago beijando Júlia. Nicolau e Luana comentam com tristeza a morte de Caio. Nanda comemora o sucesso de seu plano de conquistar Gordo. Nelson comenta com Edith que não entende por que Vanessa não namora ninguém. Lorena procura Júlia.

Ritinha e Zeca se reconciliam e Abel fica furioso. Marilda insiste para que Ritinha conte a Zeca que está grávida. Eurico exige que Silvana entregue a nota de compra da bolsa, sem saber que o objeto não pertence à esposa. Ivana ouve Joyce mentir sobre ela para a fotógrafa de uma revista. Eugênio almoça com Irene, que anuncia que ela será sua primeira cliente. Rubinho consegue o emprego e sai para comemorar com Bibi. Vitor se muda para a casa de Jeiza. Ritinha afirma a Zeca que quer ter um filho com ele. Neide convence Abel a ir ao casamento do filho. Cibele experimenta seu vestido de noiva. Ritinha se arruma para ir para a igreja.

Artur pede perdão a Luiz, diz estar arrependido de tê-lo tratado tão mal e que gostaria de se aproximar dele. Luiz corta a conversa e diz que para ele continuará sendo o pai de Maribel. Maribel explica a Lorena que Paco não a deixou esperando de propósito, mas por que não sabia nada sobre o encontro. Artur confessa a Maribel que se arrepende de ter sido grosso com Luiz e diz entender a rejeição dele ao saber que são pai e filho. Maribel aconselha o pai a ser paciente. Heitor beija Rubi, exige que ela diga que o ama, que não se casou por dinheiro e depois faz amor com ela. Rubi, furiosa, diz a Heitor que jamais permitirá que volte a tocá-la. Heitor pede perdão a Rubi por ter duvidado dela e tenta se justificar dizendo que ficou louco de ciúmes ao encontrar uma foto de Alessandro entre seus pertences. Rubi explica que essa foto estava na casa de sua mãe e que, provavelmente, ela a colocou entre suas coisas e, por isso, nunca a havia visto. Rubi diz a Cristina que sabe que ela continua apaixonada por Caetano e, por isso, preparou um encontro entre os dois.

Na fazenda Almonte, Maria lê a carta que Montserrat enviou a Alessandro, na qual explica que Maria não lhe permitiu que falassem antes de sua partida, Maria rasga a carta. Joaquim procura Alessandro para dizer que sabe onde está José Luis, como Alessandro não está em casa, Maria fica com o recado e dá ao amado. Maria pega uma arma e pensa em como se desfazer de Montserrat e seu bebê, mas Macário a surpreende, tira sua arma e briga com ela. Padre Anselmo adverte Maria que Alessandro a deixará assim que nasça seu filho. O padre agradece Alessandro pelo apoio a comunidade e comenta que Montserrat esteve pendente de tudo. Graziela não consegue acreditar que Amélia se separou de Joaquim. Ezequiel pede permissão a Pedro para cortejar Esmeralda e este responde que não está interessado em nada que envolva essa mulher e que ele faça como achar melhor. Esmeralda briga com Nadia por Pedro tê-la agredido, Nadia se surpreende. José Luis e Angélica estão felizes em sua nova casa e ela está disposta a colocar sua fortuna no nome do esposo. Na residência de Josefina, Demetrio sai com suas malas abandonando Josefina, que chora, compulsivamente. Montserrat está feliz pela breve chegada de seu bebê, Graziela pede a Demetrio que volte com Josefina, mas ele se nega e propõe à mãe que se case com outro homem rico e deixe seus filhos em paz. Na casa de Esmeralda, Renato e ela se beijam, apaixonados, mas Ezequiel ao vê-los se zanga. Ezequiel propõe a Renato cuidar de Esmeralda, ele se surpreende. Adolfo caçoa de Demetrio por ele não ter conseguido fazer amor com Josefina. Na residência Mendonça, Josefina e Nadia levam presentes para o bebê de Montserrat. Montserrat diz a Graziela e a Carlota que pediu o divórcio a Alessandro sem pedir um centavo, que só deseja ficar com seu bebê, Graziela se zanga e pede a Carlota que convença Montserrat a falar com Alessandro e tirar algum proveito dessa situação. Na residência de Josefina, Demetrio tenta fazer amor com ela, mas não consegue. Demetrio proíbe Adolfo de pedir dinheiro a Josefina, já que só ele pode fazê-lo. Na casa de Esmeralda, esta chora porque a expulsaram da casa noturna onde trabalhava, Renato a propõe que dê aulas de dança para se ocupar de algo que gosta. Na residência de Angélica, José Luis expressa lhe o quão feliz é com ela e se abraçam. Esmeralda reprova Ezequiel por ter feito com que a despedissem de seu trabalho, ele responde que este foi um favor que fez a seu primo Renato, ela se surpreende. Na fazenda Almonte, Maria pede a Alessandro que reviste a casa do capataz, este se enfurece quando ao revistar, encontra uma foto de Montserrat, Maria aproveita para pedir que se divorcie da esposa, se case com ela e tenha seus próprios filhos e não filhos bastardos. Alessandro fala com um advogado para tramitar seu divórcio, porém chega o advogado de Montserrat para solicitar o mesmo. Alessandro se nega a assinar esse acordo e Macário o recomenda que pense, já que ainda ama Montserrat. Graziela discute com Maria pelos direitos de sua filha. Maria se zanga.

Ribeiro vê que Peixoto está muito alegre pra quem vai ao cemitério e decide investigar o que está acontecendo. Silvestre brinca com Dulce. A menina diz que o mordomo é muito sério, que deveria rir mais para ficar bonito. Nicole diz a Gustavo que está chateada por Estefânia não querer que ela seja madrinha de seu casamento. Silvana leva Rosana pra Balada e lá a apresenta a seu primo e os deixa a sós. Rosana não gosta. Juju se lembra que esqueceu de encomendar o bolo. Zeca dá a ideia deles fazerem seu próprio bolo. Rosana fica entediada com a conversa do primo de Silvana. Gustavo pergunta se Dulce está gostando da nova Nicole. Dulce responde que sim, mas pede que o pai não namore com ela. Peixoto para em uma floricultura. Ribeiro o segue e se esconde, mas logo é descoberto pelo delegado. Juju encontra uma receita de bolo na internet e todos colocam a mão na massa. Emílio e Zé Felipe se lambuzam. Peixoto diz a Ribeiro que levará as flores ao cemitério. Ribeiro acredita. Dulce acorda por volta da meia-noite para ir à festa de Rosana. Rosana fica entediada e chama Silvana para ir embora. O bolo das crianças dá errado e Juju decide fazer a festa sem bolo. Dulce vê um bolo em sua cozinha e decide levá-lo à festa. Peixoto chega à casa de Rosana. Franciely chega com fome, não encontra seu bolo e pergunta a Silvestre o que aconteceu. Dulce fica triste, pois não se lembra de nenhum aniversário de sua mãe.

Ezel descobre que Cengiz é o traidor e fica furioso. Kenan liga para Ezel e pede que ele entregue Ramiz, do contrário, ele matará Eysan. Ezel recebe o vídeo do atropelamento de Mert e fica transtornado ao descobrir que foi Serdar quem cometeu o crime.

Martinho bate em André. Leôncio sai com o chefe de polícia em busca de Isaura. Tomásia atira nas pernas de Raimundo e Martinho. Bernardo, Henrique e Moleca vão para o garimpo. Geraldo se declara para Malvina. Sebastião ensina boas maneiras à Rosa. Dr. Paulo planeja matar Diogo. Leôncio desesperado não encontra Isaura. Perpétua esconde Isaura, Miguel e Pedrinho em sua casa. Geraldo rouba um beijo de Malvina. Leôncio chega à casa de Perpétua e ameaça Álvaro.

Desesperada, Joana se desvencilha de Zac e foge à procura dos familiares. Ela encontra os soldados inimigos e decide se entregar. Zac observa, mas prefere salvar a própria pele e foge. Zedequias tenta subornar Rabe-Sáris, mas é detido. Rabe-Sáris encontra com Chaim e seus familiares. Elga e Zelfa se recusam a seguir sem Zac. Nebuzaradã surpreende ao dizer que Jeremias é protegido de Nabucodonosor. O profeta então pede para permanecer em Jerusalém. Zac corre para se esconder no templo. Nebuzaradã ordena que os soldados peguem todo objeto de valor que estiver no templo. Amarrado, Asher é levado cativo. Em nome do rei, Nebuzaradã nomeia Gedalias governador de Jerusalém. Zac encontra Chaim e os familiares. Eles seguem com a ajuda de Rabe-Sáris. Joana é levada até a casa de Ravina por um oficial babilônico. O soldado avisa que todos seguiram para a Babilônia. Joana se despede de Jeremias. Gedalias recebe o apoio de Aicão e Micáias. Jeremias repara na fé renascendo nos poucos hebreus que restaram em Judá. A família de Ravina é conduzida com os outros escravos hebreus rumo à Babilônia. Zedequias e os filhos também seguem no comboio liderado por Nebuzaradã e Rabe-Sáris. Daniel aguarda os escravos hebreus chegarem à Babilônia. Acomodados com seus pertences em carroças, Zac, Chaim, seus familiares e Fassur chegam na cidade de Nabucodonosor. A princesa Shamiran, nova pretendente de Evil-Merodaque, chega ao palácio. Daniel elogia a beleza da moça. Evil se mostra receoso. Zac e os familiares se impressionam com a luxuosidade e grandiosidade da Babilônia. Nabucodonosor descobre que Zedequias foi capturado. Inconveniente, Neusta bajula a princesa Shamiran. Asher é jogado no canteiro de obras como um escravo. O menino Lior observa a chegada do novo cativo. Sammu-Ramat segue para o templo do palácio. Zac apresenta sua casa aos familiares. Ele lamenta a ausência de Joana. Amitis recebe Shamiran e conversa com a princesa. Zelfa e Elga saem para comprar alimento. Larsa ameaça Asher. Joaquim tenta animar Evil-Merodaque. Hurzabum conversa com Daniel. Absalom repara no olhar que Chaim lançou para Shag-Shag. Evil fala mal de Shamiran e é flagrado por ela. Elga estranha ao ver Chaim de conversa com Shag-Shag. Larsa ameaça queimar o rosto de Asher com ferro quente.

