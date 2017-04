Secretaria de Educação entrega ovos de Páscoa para crianças em Figueirão

Na tarde de hoje, quarta-feira, 12 de abril, a Prefeitura Municipal, através do Vice-prefeito Fernando Barbosa e do Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Patrik Talhina do Amaral, procederam à distribuição de ovos de Páscoa para todos os alunos da Rede Municipal de Ensino, na Escola Municipal Prof. Antonio Inácio Furtado-Polo e em sua extensão Benedito Alves do Bonfim, situada na comunidade de Santa Tereza, e também no CRAS Leontina Geraldino Galvão, aqui juntamente com os vereadores Edegar José de Lima e Roni Silva, Presidente da Câmara Municipal.

Na sala de aula durante o decorrer da semana, foi explicado às crianças a simbologia do Coelho da Páscoa, e explanado que a data é uma importante celebração da Igreja Cristã em homenagem a ressureição de Nosso Senhor Jesus Cristo, fato lembrado na hora da distribuição dos ovos.

Como tem acontecido todos os anos, o prefeito Rogério Rosalin compra centenas de ovos de Páscoa para distribuir de graça aos alunos da REME, de forma a não permitir que passe em branco essa data tão celebrada e esperada pela criançada.

Texto e Fotos: Rubem Vasconcellos

