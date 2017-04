Preocupados com o assoreamento do Rio Paraíso, vereadores e secretário de fomento ao Desenvolvimento participam de reunião no IMASUL

Na sede do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul – IMASUl em Campo Grande (MS), os vereadores Anízio Andrade (DEM), Neife Vida (PR), Fiotinho (PR), Ronaldo Paniago (PEN), Marquinhos do Pouso Alto (PMDB), professor Leonardo (PP), Fio do Povo (PSB) e o secretário municipal de fomento ao Desenvolvimento professor Wilson Matheus, participaram de uma reunião onde assunto em pauta foi a preservação ambiental do Rio Paraíso, que sofre com o assoreamento (acúmulo de sedimentos pelo depósito de terra, areia, argila, detritos etc.).

Os vereadores e secretário apresentaram ao gerente de recursos hídricos Leonardo Sampaio e sua equipe, imagens e vídeo das condições do rio, que após a instalação de uma usina hidrelétrica vêm sofrendo com o assoreamento.

A questão foi levantada pelos vereadores Fiotinho e Neife Vida, ainda na legislatura anterior e ganhou apoio de todos os demais pares da Casa de Leis, inclusive da nova legislatura. “A reunião foi produtiva e esperamos que seja tomada alguma providência pelo órgão competente e o que depender do Poder Legislativo seremos parceiros para sanar o problema com nosso valioso Rio Paraíso”, destacou o presidente da Câmara Municipal Vereador Anízio Andrade.

O IMASUL informou que nos próximos dias enviará uma equipe de técnicos para avaliar as condições de preservação do rio e se comprometeu realizar o acompanhamento.

Assista a reportagem da TV Brito News e JVC Produtora produzida em 2016:

Brito News

