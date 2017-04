Prefeitura de Alcinópolis entregou chocolates na semana da Páscoa

Nesta quarta-feira (12), a Prefeitura de Alcinópolis, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, entregou 1600 caixas de bombons para celebrar a páscoa, que acontece no próximo domingo (16). Foram contempladas crianças, adolescentes e os idosos que participam das oficinas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, além dos alunos das redes municipal e estadual de ensino, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) e Família Acolhedora.

Para driblar a crise e a alta no preço do chocolate neste ano, a equipe administrativa da Prefeitura de Alcinópolis decidiu por um produto alternativo, mas igualmente saboroso, e substituiu os ovos de páscoa por caixas de bombons. “Uma alternativa para economizar e ainda assim presentear as crianças nesta data tão especial”, ressaltou o prefeito Dalmy Crisóstomo da Silva.

A vice-prefeita e Secretária Municipal de Assistência Social, Adriele Bocalan, agradeceu a todos os professores, diretores e funcionários pela confecção das embalagens em que as caixas foram armazenadas, inclusive a sua equipe de trabalho, que colaborou para que a entrega dos chocolates acontecesse. “Mesmo com a crise, fizemos questão de entregar os bombons, um gesto de amor e carinho com o nosso povo”, disse.

Durante as entregas, membros do Centro de Atendimento da Criança e do Adolescente (CACA), da oficina de violão, realizaram uma apresentação cultural com o tema Páscoa. “Eles começaram a aprender a tocar violão faz pouco tempo, mas preparam esta apresentação com muito carinho”, explicou a coordenadora do CACA, Nilva Aparecida.

Participaram também das entregas a primeira-dama Ana Lúcia Maria de Assis, a Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto, professora Márcia Izabel de Souza, o presidente da Câmara Municipal, Valdeci Passarinho e os vereadores Angelo do Nicola, Weliton Guimarães e Marcão.

