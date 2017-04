Ocupantes de carro sobrevivem a grave acidente perto do posto São Pedro

Dois ocupantes de um Fiat Uno podem dizer que nasceram de novo na manhã desta quinta-feira (13), quando foram vítimas de um grave acidente na BR-163, em Congonhas, distrito de Bandeirantes.

As duas pessoas ficaram feridas no acidente que também envolveu uma carreta bitrem próximo ao Posto São Pedro. A carreta, com placas de Camapuã, seguia pela BR-060 e ao entrar na BR-163 acabou passando por cima do Uno, com placas de Campo Grande, que seguia pela rodovia no sentido a Coxim.

O motorista da carreta contou que não viu o veículo e nem percebeu que estava arrastando o mesmo. Ele chegou a fazer parte da rotatória arrastando o carro.

O radialista Augusto Marques passou pelo local e registrou o acidente. Ele contou que a colisão aconteceu por volta das 4h30, porém, a CCR MSVia só chegou ao local quase uma hora depois.

Informações extraoficiais são de que duas pessoas, os ocupantes do Uno, ficaram presas às ferragens. Elas foram socorridas por volta das 6h30 e 6h50, respectivamente. Não há informações sobre o estado de saúde e a identificação.

*Ediação de Noticias – Foto: Augusto Marques

