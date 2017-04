Novas viaturas da PMA reforçarão fiscalizações na bacia do Rio Paraná

As oito novas viaturas da PMA (Polícia Militar Ambiental) que foram entregues na manhã desta quarta-feira (12) serão usadas para reforçar a fiscalização da área da Bacia do Rio Paraná, que ocupa a região sudoeste de Mato Grosso do Sul, nas cidades de Naviraí, Mundo Novo, Cassilândia e Aparecida do Taboado.

O evento aconteceu na sede do 15º Batalhão da PMA, no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande. O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) entregou as chaves dos oito veículos Mitsubishi, modelo L200 Triton, a diesel, adquiridos com recursos de compensação ambiental no valor total de R$ 1.120.000, por meio de convênio entre o Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) e a corporação.

Segundo o tenente-coronel Jefferson Vila Maior, com os veículos entregues nesta manhã já são 11 carros, seis barcos e dez motores comprados à Corporação no convênio com o Imasul.

“A política desta gestão tem sido incentivar a atuação de fiscalização e prevenção da PMA, principalmente nas regiões de bacia”, disse Maior.

Azambuja ressaltou que as novas viaturas aumentam “a excelência” do serviço prestado pela Corporação. “Ajuda a melhorar a qualidade do serviço”, disse.

Para o secretário estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, Jaime Verruck, o convênio entre Imasul e PMA ajuda a aumentar a prevenção de crimes ambientais no Estado, principalmente. “A atuação conjunta já estava consolidada nos trabalhos específicos, como a fiscalização da piracema (época de reprodução dos peixes) e operações de controle da pesca predatória”, disse.

Para Verruck, com as ampliações das condições de trabalho da PMA, a ideia é uma aproximação cada vez maior com a Imasul. “O plano é promover capacitação mútua dos agentes fixando regras de atuação semelhantes para PMA e Imasul”, disse.

Azambuja aproveitou o evento para reiterar a intenção de ter uma legislação ambiental conjunta com o vizinho Mato Grosso, com quem o Estado já possui parceria para troca de informações sobre criminalidade.