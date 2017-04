Ninguém acerta dezenas da Mega-Sena e prêmio acumula em R$ 65 milhões

A Mega-Sena mais uma vez ficou sem vencedor, na noite desta quarta-feira (12), quando foi realizado o concurso 1.920 da loteria, a principal do país. Com isso, o prêmio acumulado agora é de R$ 65 milhões.

Os números sorteados foram 25, 31, 33, 39, 43 e 45. Na quina, segunda faixa de prêmio da Mega, 90 apostas ganharam R$ 45.091,85, enquanto que na quadra 6.586 apostadores fizeram a quadra, ganhando cada um R$ 880,27.

O próximo concurso da Mega-Sena acontece já no sábado (15), a partir das 19h (horário de MS). As apostas podem ser realizadas até às 18h (MS) do dia do sorteio em qualquer casa lotérica. O preço mínimo da aposta é de R$ 3,50.

Caso alguém ganhe sozinho a bolada da Mega-Sena no sábado, os R$ 65 milhões se aplicados integralmente na caderneta de poupança, um dos investimentos de menor rendimento, deve gerar em correção cerca de R$ 424 mil por mês.