Miss Mato Grosso do Sul será realizado dia 06 de maio em Costa Rica

O município de Costa Rica – MS, no dia 06 de maio de 2017 às 21 horas, será sede do maior concurso de beleza feminina do Estado de Mato Grosso do Sul.

O Espaço Conviver – Centro de Convivência do Idoso – Nosso Sonho – receberá 15 candidatas para a disputa de beleza, elegância e simpatia. O concurso irá coroar a Miss Mato Grosso do Sul ‘Be emotion’.

Para participar do evento, a ACIACRI – Associação Comercial, Industrial e Agropastoril de Costa Rica – está realizando reserva de mesas por lotes, bem como a venda de ingressos individuais, por R$ 50, 00 (cinquenta reais), sem assento.

Confira os lotes:

1º lote: esgotado;

2º lote: R$ 280, 00 (duzentos e oitenta reais), com 6 lugares;

3º lote: R$ 300, 00 (trezentos reais), com 6 lugares.

O presidente da ACIACRI, Anderson Dias, convida toda população de Costa Rica e região para participar deste grande evento, que abrirá portas para a disputa do Miss Brasil, e na sequência do Miss Universo.

“É com muita alegria que iremos realizar mais esse grande evento em parceria com o Governo Municipal de Costa Rica e com o promoter Warner Willon. Este concurso mostrará a cultura costarriquense para todo o Estado e País, por isso, é importante a presença de todos, participem”, disse o presidente.

O evento contará com a presença da Miss Brasil ‘Be emotion’ 2016, Raíssa Santana e da Miss Mato Grosso Sul ‘Be emotion’ 2016, Yara Volpe.

Para realizar a reserva de mesas, entre em contato pelo telefone: (67) 3247 1107.

*Costa Rica em Foco

