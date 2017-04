Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – Indícios de excelentes contatos com pessoas mais idosas que você e de bom nível financeiro e material. Aproveite tal oportunidade para tirar algum proveito. Inteligência clara e forte magnetismo pessoal.

TOURO – Apesar de estar com as atividades mentais ainda muito bem influenciadas pelos planetas, o período exige um pouco mais de cautela na construção e elaboração de planos, principalmente se envolverem a parte financeira.

GÊMEOS – Não é conveniente aventurar- se em novos negócios. Cuidado com o excesso de gastos. Tudo isso se deve a magnífica influência da lua. Portanto, haverá paz em todos os setores de sua vida. Não é um dia totalmente favorável para tratar de assunto amoroso.

CÂNCER – Excelente dia para experiências psíquicas e para desvendar segredos de muita importância ao seu progresso. Contudo, tome cuidado ao nadar ou praticar qualquer esporte aquático. Cuide da sua saúde. Não viaje.

LEÃO – Bom dia para tratar de assuntos ocultos e para elevar ainda mais sua inteligência, através de boas leituras e novos conhecimentos. Terá um bom relacionamento com os pais. Êxito no amor.

VIRGEM – Cuidado neste dia, para não perder a confiança das pessoas que são extremamente importantes para você. Lucros através do conjugue ou associações estão previstos e o trabalho renderá o necessário para você feliz.

LIBRA – Momento em que sua mente estará bastante alerta para obter novas e valiosas informações em relação aos amigos e parentes. Ótimos passeios. Tudo indica que, nos últimos dias do período, você voltará finalmente os braços do seu amor.

ESCORPIÃO- Será bem sucedido hoje, notadamente se adotar uma atitude otimista. Momento excelente para estudos, testes, férias, amor e contatos pessoais. Melhor ainda para contratar servidores, contar com favores, endosso ou fianças.

SAGITÁRIO – O sucesso que obtiver será repetido nos próximos dias, pois terá a colaboração de amigos e pessoas bem situadas financeiramente. Fará passeios agradáveis que redundarão em novas amizades. Êxito no campo profissional.

CAPRICÓRNIO – Boas notícias estarão previstas para você hoje. Terá resultados compensadores se trabalhar em família. Um pouco de desarmonia em sua vida conjugal, mas com compreensão, tudo acabará bem. Momento bom para viagens curtas.

AQUÁRIO – O fluxo é dos melhores para todas as associações, ao casamento, a vida conjugal e para unir- se a outra pessoa. Bom na saúde. A cor da sorte é a vermelha. Bom momento para entabular negócios e obter novos conhecimentos profissionais, para serem postos em prática brevemente.

PEIXES – Dia que lhe propicia alguns resultados satisfatórios, principalmente em se tratando de planos para o futuro. Todavia, deverá desconfiar em quem quer que seja, cuidar da saúde e evitar desordens que possam afetar sua moral. Vai melhorar.

