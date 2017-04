Chapadão do Céu recebeu as 2 roçadeiras e o trator do Senador Caiado

No dia 31 de março o Senador Ronaldo Caiado autorizou a Emenda Parlamentar Individual nº 18460001 referente ao Contrato de Repasse para adquirir 2 roçadeiras e 1 Trator.

O Valor de repasse foi de R$ 165.255,50 e em contrapartida, a Prefeitura de Chapadão do Céu investiu R$ 2.244,50. No dia 12 de março, as roçadeiras e o trator já estavam no pátio da Secretaria de Obras da Prefeitura de Chapadão do Céu.

Para comemorar, os Vereadores e o Secretário de Obras Vicente, desfilaram as roçadeiras na cidade e anunciaram tal conquista com fogos de artifícios.

Esta conquista é fruto de uma boa parceria entre a Prefeitura, a Câmara dos Vereadores de Chapadão do Céu, com o Parlamento, em especial com o Senador Ronaldo Caiado, que está sempre a disposição do nosso município.

*Assecom PMCC

