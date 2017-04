Escola Kendi Nakai é contemplada com R$ 30 mil em emenda parlamentar

Nesta quarta-feira(12), uma comitiva formada pela diretora da escola estadual Vereador Kendi Nakai professora Jeórgia Patrícia Bassan Dias, pela secretária professora Sandra Regina Durão e pelos Vereadores professor Leonardo (PP) e do Fio do Povo (PSB), visitou o gabinete do deputado estadual Onevan de Matos (PSDB), que após diálogo com o parlamentar, o mesmo assegurou uma Emenda Parlamentar ainda para o ano de 2017, no valor de R$ 30 mil, que será utilizada na aquisição de novos aparelhos de ar condicionado para a instituição.

Atualmente somente 06 das 08 salas de aula possuem ar condicionado, alguns dos aparelhos não funcionam e precisam ser substituídos por aparelhos mais modernos e eficientes.

Onevan acolheu o pedido dos vereadores e das professoras e assegurou a destinação de recursos para a aquisição de aparelhos de ar condicionado para a escola ainda este ano, que atende, aproximadamente, 400 alunos entre o edifício sede e as suas 2 (duas) extensões.

A diretora professora Patrícia comemorou esta importante conquista e agradeceu ao deputado Onevan de Matos por solidarizar-se com a instituição e tão prontamente destinar este recurso que será muito bem aplicado na escola.

Para o Vereador Professor Leonardo a Emenda garantirá mais conforto para os estudantes e professores, além da qualidade no processo ensino-aprendizagem. “Vejo que os verdadeiros políticos antes de qualquer interesse partidário, colocam os anseios da população em primeiro lugar, com homens públicos assim, aprendemos mais e que demonstram trabalhar em prol das pessoas e não pela sigla partidária e interesse pessoal”, concluiu.

“Essa emenda parlamentar é muito importante para nosso município e para nossa escola. O deputado estadual Onevan de Matos tem um grande trabalho em favor da Educação, de forma que estávamos muito esperançosos em sermos atendidos. Estamos muito felizes!”, agradeceu o vereador Fio do Povo.

Compromisso

O deputado estadual Onevan de Matos frisou em seu agradecimento o carinho e a lembrança dos vereadores e das professoras, destacando o seu trabalho político-parlamentar em favor do município de Paraíso das Águas.

“Reiterei ao Fio do Povo, ao Leonardo Dias e as professoras Jeórgia e Sandra o meu compromisso com Paraíso das Águas, município ao qual represento na Assembleia Legislativa e tenho buscado garantir novos investimentos e obras, seja através das emendas parlamentares ou através de ações junto ao Governo do Estado”, encerrou Onevan de Matos.

Com informações da Assessoria do Deputado Estadual Onevan de Matos.

