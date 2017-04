Esclarecimento: Prefeitura de Costa Rica esclarece sobre ação de hackers no sistema do Município

O Governo Municipal de Costa Rica- MS vem a público, esclarecer que desde a última terça-feira, dia 11, o site institucional município, (http://www.costarica.ms.gov.br/), tem sofrido com as ações de “hackers”.

Após a invasão, todo o funcionamento do portal encontra-se instável, a parte tributária e de certidões também foram afetadas, prejudicando assim os serviços “online” disponibilizados à população desde então.

A equipe técnica da Prefeitura está trabalhando em conjunto com a empresa responsável pelo software no sentido de realizar as intervenções necessárias no sistema para conter a invasão e nos procedimentos de segurança, visando solucionar o problema e estabelecer os serviços o mais breve possível.