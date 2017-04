Empresário paulista é encontrado morto em motel de Aparecida do Taboado

O empresário Fernando Henrique de Toledo, 37, conhecido como Maguega, natural de Jales, morreu na madrugada desta quarta-feira, 12, suspeito de overdose depois de ingerir energético, bebida alcoólica e uso de cocaína em um motel em Aparecida do Taboado (MS). Ele era dono de uma clínica de recuperação para usuários de drogas em Fernandópolis (SP).

Maguega, que já foi preso algumas vezes, há mais de um ano vem mantendo uma clínica de recuperação de drogados às margens da rodovia Euclides da Cunha, próximo à Cantina do Morini, no Estado de São Paulo. Ele tratava de aproximadamente 50 dependentes químicos e pessoas abandonadas pela família, segundo informou o site de notícias regiãonoroeste.

Neste ano, tinha intenção de montar a segunda clínica em uma chácara próximo ao Água Viva Thermas Clube, na rodovia João Stuque, que liga Fernandópolis a Pedranópolis. O empresário era recém-casado e morava em um apartamento no bairro Santa Helena, em Fernandópolis.

Ele morreu por volta das 3h30 de hoje, 12, em um motel na saída de Aparecida do Taboado, próximo à ponte rodoferroviária em Mato Grosso do Sul. Maguega estava em companhia de um colega e outras três profissionais do sexo em uma festa regada a muita bebida e droga.Segundo o boletim de ocorrência, Antônio Carlos Escobar Lisboa, 39, era funcionário de Maguega e estava com ele no motel juntamente com três mulheres de programa, duas de 19 anos e uma de 27 anos.

Segundo Antônio Carlos informou aos policiais, os dois saíram de Fernandópolis, passaram em Santa Fé do Sul, pegaram as mulheres de programa e foram até o motel em Aparecida do Taboado. Cada uma receberia R$ 300 pelo programa de sexo.

Antônio disse que todos estavam no quarto número 1 e, por volta das 3h da manhã, Maguega foi para o quarto número 2, onde permaneceu. Após isto, Maguega teve um surto ficando agressivo e correndo pelo pátio do motel. As testemunhas disseram que ele havia comprado R$ 400 em cocaína.

Logo após, Maguega perdeu os sentidos e o dono do motel foi avisado e chamou o Corpo de Bombeiros, mas a vítima já estava morta.

*Tribuna Livre

Comentários