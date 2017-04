Em resposta ao e-Sic e priorizando a transparência pública, Waldeli publica relatório de diárias do ano de 2016

Na manhã desta quarta-feira, 12 de abril de 2017, o prefeito de Costas Rica – MS Waldeli dos Santos Rosa fez questão de tornar público o relatório de suas diárias referente ao ano de 2016.

Conforme o prefeito, tal publicação tem por objetivo atender ao questionamento feito pela cidadã Fermina Cristaldo por meio do e-Sic – Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão – visando também dar transparência aos atos públicos da administração municipal.

“Temos credibilidade no trabalho desenvolvido em Costa Rica em todas as áreas. Os servidores sentem orgulho de pertencerem a uma Prefeitura que tem sua administração respaldada nos atos que faz. Transparência é uma das formas de mostrar ao cidadão o respeito que damos à contribuição de cada um para a construção de uma cidade cada vez melhor”, enfatizou o prefeito Waldeli.

De acordo com o relatório apresentando pelo Chefe do Executivo de Costa Rica, no ano de 2016 ele usou cerca de R$ 22 mil em diárias, sendo que a maioria das viagens foram para Campo Grande – MS e uma viajem São José do Rio Preto – SP. Clique Aqui ou confira abaixo o relatório completo.

e-Sic

O Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão permite que qualquer pessoa, física ou jurídica, encaminhe pedidos de acesso à informação, acompanhe o prazo e receba a resposta da solicitação realizada para órgãos e entidades do Executivo Municipal. O cidadão ainda pode entrar com recursos e apresentar reclamações sem burocracia.

*Assecom PCR

