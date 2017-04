Nomeado os membros do Conselho Municipal de Turismo

No dia 10 de abril, na sala de reunião da Prefeitura de Chapadão do Céu, o Prefeito Rogério Graxa, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 155, I “a” da lei orgânica do Município, combinado com a Lei nº 185/97 de 22 de setembro de 1997 que altera o disposto no Art. Da lei nº 104, de 24 de outubro de 1995 nomeou para compor o Conselho Municipal de Turismo(COMTUR), os membros abaixo relacionados e sua representatividade:

MEMBROS EFETIVOS

Jair Carneiro de Freitas Filho- Secretário de Turismo, esporte, Cultura e Juventude;

Marlene Aparecida Azeredo Paes- Turismo e Cultura;

Claudia Araujo Silva- Centro de Atendimento ao Turista;

Elide Barbiere Segatto – Secretaria de Educação;

Eliziane Zinelli Bruxel- Representante do Colegiado Território rural Parque das Emas;

Soren Ulysses do Amaral- Secretaria de Indústria e Comércio;

Rodrigo Azeredo costa- Secretaria da Administração;

Edna Queiroz Socorro- Secretaria de Ação Social;

Antonio Suprino de Souza- Representante do Esporte;

Roneilce Barbosa Ferreira- Representante do legislativo;

Marcos Silva Cunha- Parque Nacional das Emas;

Antonia Solange Zago Baggio- Comerciantes;

Bruno Augusto Marques da Cunha- Comerciante.

Conselho Municpal de Turismo, é uma instância de planejamento participativo nas gestões locais, sendo constituído como um fórum deliberativo no tema turismo.

Sua missão é consolidar parcerias e proporcionar, através de suas ações, o envolvimento e o comprometimento dos mais variados setores sócio-econômicos do município no fomento da atividade turística.

“ Temos o objetivo de desenvolver o Turismo e a Cultura no nosso município, e este importante Conselho irá debater e definir as melhores opções nas diversas áreas para promover nosso município.” Afirma Jair Carneiro, Secretário de Turismo, esporte, Cultura e Juventude.

*Assecom PMCC

