Detran traz orientações para viagem segura no feriado prolongado

Com a chegada do feriado prolongado de Páscoa, muitas pessoas já estão se preparando para curtir a família e os amigos. Mas, durante a viagem, ou mesmo antes de sair de casa, é preciso tomar alguns cuidados, para que você faça uma viagem segura, sem contratempos.

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) visando contribuir com uma viagem segura, listou algumas dicas aos que pretendem viajar elaboradas pelo Observatório Nacional de Segurança Viária.

Confira:

Antes de pegar a estrada, seu veículo deve passar por uma revisão. Confira as condições dos pneus (inclusive o estepe), limpadores de para-brisa e itens de iluminação, além de sinalização como o triângulo;

No caso de a viagem for longa, programe antecipadamente as paradas para alimentação, abastecimento e descanso. Se houver lentidão no tráfego ou congestionamento, lembre-se: nunca circule pelos acostamentos; esses locais são para serem usados apenas em situações de emergência;

Redobre sua atenção na estrada; respeite a sinalização e trafegue sempre em velocidade segura. Lembre-se que você não só deve respeitar a velocidade regulamentada, mas também evitar velocidade excessiva, aquela que você está dentro dos limites, mas em condições inadequadas para ficar com o ponteiro do velocímetro lá no alto. São situações de chuva, neblina, filas, direção no período noturno que exigem velocidade reduzida.

Não esqueça que trafegar com faróis acesos mesmo durante o dia em estradas é questão de segurança, já que permite que seu veículo fique mais visível aos outros motoristas. E que, além disso, agora é lei.

Não ligue o pisca alerta com o veículo em movimento. Isso pode confundir os outros motoristas e causar um acidente;

Mantenha sempre distância de segurança do veículo à frente para evitar choques e colisões.

Vale ressaltar, também, que você deve respeitar as proibições de bebida e uso do celular ao volante, use o cinto de segurança e faça todos usarem (inclusive os que estão no banco traseiro), além de ficar atento aos dispositivos de segurança para as crianças como as cadeirinhas e assentos de elevação. Lembre-se também que criança menor de 10 anos de idade deve viajar no banco traseiro.

*Jaqueline Hahn Tente – Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS)

