Urso e Comercial denunciam Operário no TJD, e Estadual pode ser paralisado

O Urso e o Comercial denunciaram o Operário na justiça desportiva, alegando que o Galo utilizou um jogador de maneira irregular durante o Campeonato Sul-Mato-Grossense. O volante Eduardo Arroz, campeão pelo Sete de Dourados no ano passado e um dos destaques do Operário nesta temporada, foi suspenso no jogo de volta da semifinal do estadual de 2016. Ele foi punido com três jogos de suspensão, mas de acordo com a denúncia, cumpriu apenas a suspensão automática no primeiro jogo da final. O julgamento ocorreu em 30 de maio, após o término do campeonato. Portanto, Arroz não poderia ter sido escalado normalmente desde o início do campeonato de 2017, como ocorreu. O Comercial pediu ainda a suspensão do campeonato, para que o mérito do caso seja julgado.

A pena prevista para casos como esse, segundo o Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), varia desde a perda de pontos, a suspensão da equipe ou até a exclusão do clube no campeonato. O presidente do Operário, Estevão Petrallas, não quis se pronunciar até ter conhecimento do caso. Já o Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-MS) deve se manifestar até quinta-feira se aceita a denúncia. O órgão informou ainda que não há registro de transação da pena em pagamento de cestas básicas – o que livraria o jogador do cumprimento da suspensão.

Apesar da notícia, o Operário treinou normalmente nessa terça-feira, com a presença do técnico Celso Rodrigues e da maioria do elenco, com exceção do próprio Eduardo Arroz e de outros dois jogadores, Wilson e Igor Vilela, que foram poupados porque atuaram em quase todos os jogos do estadual. Tanto o treinador como os jogadores dizem que vão trabalhar normalmente, e que o caso da justiça desportiva deve ser uma preocupação da diretoria alvinegra.

O Operário avançou para a semifinal depois vencer o Urso nos dois jogos das quartas. O último confronto, no Morenão, terminou com goleada de 4 a 1. Caso não se confirme a escalação irregular, o maior campeão estadual segue com a vantagem de dois resultados iguais nas semifinais contra o Corumbaense para avançar à grande decisão.

Caso semelhante

Em 2011, o Operário foi punido com perda de pontos por escalação irregular do zagueiro e capitão Reinaldo. O jogador recebeu três cartões amarelos nas partidas contra a Serc fora de casa (3 de abril), Comercial em casa (24 de abril) e Rio Verde fora de casa (7 de maio). Com três amarelos, Reinaldo deveria ter cumprido suspensão automática na partida seguinte, mas isso não ocorreu. O zagueiro esteve em campo na partida contra a Serc em casa (15 de maio). Por esse motivo, a FFMS retirou seis pontos do Galo, que àquela altura já ocupava as últimas posições do Grupo e estava na zona de rebaixamento, faltando três rodadas para o fim da primeira fase.

