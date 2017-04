Sicredi finaliza Assembleias 2017 com participação recorde em Chapadão do Sul

Em relação a 2016, número representa aumento de 53% de participação; Encontro abordou balanço do ano passado, planejamento para este ano e destinação dos resultados

A Cooperativa Sicredi Celeiro Centro Oeste realizou nesta terça-feira (11), no Centro de Eventos do Sindicato Rural, a Assembleia de Núcleos de Chapadão do Sul com a presença de 773 associados e mais de 1600 pessoas, um recorde do município e da cooperativa. O presidente Jaime Antonio Rohr e os diretores diretor de operações, Sérgio Aparecido Coelho e executivo, Eduardo Duarte Gonçalves, apresentaram os resultados de 2016, o planejamento para este ano e a nova campanha de poupança da cooperativa. Assembleia Geral, será no dia 28 de abril.

Durante os encontros, foi anunciado o direcionamento do resultado da Cooperativa Sicredi Celeiro Centro Oeste, de R$ 22 milhões. Desse valor, parte será distribuído aos associados, proporcionalmente ao volume de suas operações realizadas em 2016, e parte será revertido em reserva legal, capital social e FATES – Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social.

Além disso, foi decidido também os honorários do presidente, vice-presidente, valor das cédulas de presença dos conselheiros de administração e fiscal e verba de trabalho da diretoria executiva. Além da assembleia ordinária, houve uma extraordinária para reforma do estatuto social da cooperativa e informação das mudanças nos normativos sistêmicos do Sicredi.

“A Assembleia é um dos diferenciais do cooperativismo. Esse é um momento muito aguardado, em que o associado pode exercer o seu papel de dono do negócio, colaborando com a sua visão para a destinação dos resultados, entre outras decisões fundamentais. Este ano, agradecemos a participação dos associados que estiveram presentes, focados na busca da continuação do crescimento sustentável e desenvolvimento local”, conclui Jaime Antonio Rohr, presidente da Cooperativa Sicredi Celeiro Centro Oeste.

Uma novidade para os associados foi que, neste ano, as assembleias nas 122 Cooperativas de Crédito filiadas ao Sicredi, em 20 estado brasileiros, foram ainda mais especiais, pois apresentaram a nova marca, que representa a evolução da instituição financeira cooperativa.

Foi a maior participação da história da cooperativa, que registrou nas 11 assembleias realizadas 4.152 associados presentes. O número representa 17% do quadro social e um crescimento em relação ao ano passado de 19%.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa com mais de 3,4 milhões de associados e 1.500 pontos de atendimentos, em 20 estados do País*. Referência internacional pela organização em sistema, com padrão operacional e utilização de marca única, o Sicredi conta com 122 Cooperativas de Crédito filiadas, distribuídas em cinco Centrais regionais – acionistas da Sicredi Participações S.A. –, uma Confederação, uma Fundação e um Banco Cooperativo, que controla uma Administradora de Bens, uma Corretora de Seguros, uma Administradora de Cartões e uma Administradora de Consórcios.

Mais informações estão disponíveis em www.sicredi.com.br

* Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins, Pará, Rondônia, Goiás, Alagoas, Sergipe, Pernambuco, Ceará, Maranhão, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí e Bahia.

Fonte: Assesoria de Comunicação / Leonardo Amorim

