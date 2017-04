Será realizado o Curso Plano de Negócios em Chapadão do Céu

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SED) de Goiás, em parceria com a GoiásFomento, Sebrae e com o apoio da prefeitura, irá realizar o Curso Plano de Negócios no município de Chapadão do Céu.

O curso Plano de Negócios direcionado aos Empreendedores, será ministrado nos próximos dias 25, 26 e 27 no prédio da Câmara Municipal, a partir das 19h30. A participação no curso é pré-requisito para quem quer pleitear a linha Crédito Produtivo na GoiásFomento.

O Crédito Produtivo, é a linha mais procurada na GoiásFomento empresta até R$ 50 mil. No caso de Empreendedor Individual, o limite é de R$ 30 mil. Os juros são de 0,8 % ao mês, com carência de até 6 meses. O prazo para pagamento é de até 36 meses.

No caso do Crédito Produtivo Energia Solar, o financiamento é de até R$ 50 mil e o prazo para pagamento é de até 60 meses. Os juros e a carência são os mesmos.

Para maiores informações procure a Secretária de Indústria e Comércio.

(64) 3634-1942

Falar com Soren Ulysses

