Sebrae realiza diagnóstico de loja em Costa Rica e Chapadão do Sul

Nos meses de abril e maio, o Sebrae/MS realiza em Costa Rica e Chapadão do Sul o Diagnóstico de Loja para Moda, solução que auxilia empreendedores a identificar a situação da empresa diante de fatores como o atendimento, a estrutura física, a gestão, entre outros.

O diagnóstico é feito com duas visitas, uma que começa no próximo dia 17 de abril e vai até o dia 22, e outra que ocorre dos dias 2 a 6 de maio. A primeira analisará os aspectos de atendimento e gestão do empreendimento por meio do “cliente oculto”, onde uma pessoa contratada para ser um consumidor disfarçado vai testar os níveis de satisfação da clientela. Já na segunda visita, o empreendedor recebe a devolutiva do diagnóstico com recomendações para melhorar sua empresa.

A capacitação integra as ações do Associa MS, iniciativa conjunta entre Faems (e Associações Comerciais filiadas), Fecomércio MS, Governo do Estado (por meio do PROPEQ), e Sebrae.

Serviço

Diagnóstico de Loja Sebrae para Moda

1ª visita: 17 a 22/04.

2ª visita: 02 a 06/05.

Investimento: R$ 120

*Assessoria/Sebrae

Comentários