Prefeitura entrega chocolate e garante uma páscoa mais feliz para alunos das escolas públicas de Chapadão do Sul

Em comemoração a Páscoa, a Prefeitura através da Secretaria de Educação de Chapadão do Sul está entregando chocolate para os alunos da rede pública do município.

Todas as escolas e Cei’s da rede pública receberão os chocolate. Hoje, 11, pela manhã o Prefeito João Carlos Krug acompanhado da primeira dama e Secretária de Assistência Social Maria das Dores Zocal Krug, do secretário de educação Guerino Perius, da secretária adjunta de educação Maria Otília, dos vereadores Vanderson Cardoso e Alline Tontini estiveram percorrendo as escolas realizando a entrega.

O Prefeito João Carlos Krug disse que essa é uma forma simbólica de alegrar a páscoa de nossas crianças nesta data tão especial.

Amanhã a entrega continuará nas escolas restantes.

Quarta-Feira dia 12/04

07h e 30 min – CEI Flamboyant

9 h– Patrulha Mirim

9 h 40 min- Cecília Meireles

13h 30min- Érico Veríssimo

14h e 10 min CEI Sibipiruna

14h e 50 min APAE

Comentários