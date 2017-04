Prefeitura de Chapadão do Céu comemora a Páscoa nas CEMEIS e Escolas

O Prefeito Rogério Graxa e a Primeira Dama Nádia Pelizon, fizeram a entrega dos chocolates para os alunos da CEMEI FÚ

a Prefeitura de Chapadão do Céu em parceria com as creches e escolas fizeram a entrega de chocolates para os alunos municipais em comemoração da Páscoa.

Cada instituição ficou responsável por fazer a decoração das embalagens dos chocolates assim como organizar a entrega.

No CEMEI Fú o Prefeito Rogério Graxa e a Primeira Dama e Secretária de Assistência Social, Nádia Pelizon participaram das entregas para as crianças.

“Pode até parecer um ato pequeno, mas para estas crianças, este momento de alegria e receber estes chocolates é algo muito especial. Lembrando que esta troca de presentes é para celebrar a Ressurreição de Jesus, que é o renascimento da esperança e é este sentimento que desejamos para o nosso município, ter a esperança de cada dia ser melhor que o outro.” Declara o Prefeito Graxa.

Veja aqui as fotos destes momentos!

