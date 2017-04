Passageiros reclamam e Câmara de Vereadores cobra abertura de licitação para fazer concorrência com o Viação São Luiz em Chapadão do Sul

Usuários do Viação São Luiz , literalmente cansaram de viajar em ônibus velhos, sucateados e sem a mínima segurança pelas rodovias de acesso a Chapadão do Sul. No dia 24 de fevereiro um coletivo desta empresa pegou fogo e por pouco não causou uma tragédia na MS-306. O assunto foi pauta na última sessão da Câmara de Vereadores destacada pelo presidente da Casa, Alírio Bacca. Ele já teve que buscar passageiros na madrugada no Terminal Rodoviário do município após viagem que começou às 13hs30 em Três Lagoas devido a problema mecânicos. São inúmeras as histórias de paradas perigosas no meio da estrada em veículos sem condições de tráfego.

NOVO LICITAÇÃO – O presidente do Poder Legislativo pediu a abertura de licitação para a entrada de outras empresas na linha que atende Chapadão do Sul e cidades da região do Bolsão. Em fevereiro deste ano o telefone 0800 disponibilizado para falar com a direção da Expressão São Luiz em Campo Grande não localizou os responsáveis para informar o que aconteceu com o coletivo que pegou fogo quando trafegava no sentido Chapadão do Sul / Costa Rica.

INCÊNDIO – Uma funcionária que não tinha autorização para falar com a imprensa limitou-se a informar que não havia feridos e um outro veículo estava sendo enviado para socorres os usuários. O sinistro foi confirmado pela Polícia Militar que não deslocou nenhuma guarnição por tratar-se uma estrada federal e de jurisdição da PRF (Polícia Rodoviária Federal).

DESTRUÍDO Segundo fontes da PM de Camapuã o acidente no Viação São Luiz aconteceu na ponte do Rio Verde, entre Camapuã e Paraíso das Águas. Quando as labaredas começaram a ganhar volume os passageiros se afastaram para não serem feridos em caso de explosão do tanque de combustíveis. Muitos gravaram imagens de longe e as colocaram em redes sociais. O coletivo foi completamente destruído pelas chamas enquanto outros seguem atrasando as viagens por vários motivos, entre eles problemas mecânicos

*Cesar Rodrigues -Chapadense News

Comentários