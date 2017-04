João Carlos Krug se reuniu com coordenador da Defesa Civil do MS

O Prefeito João Carlos Krug se reuniu com a equipe administrativa e operacional da COMDEC, Coordenadora Municipal da Defesa Civil, com a Polícia Militar de Chapadão do Sul, com o coordenador estadual da Defesa Civil tenente Albuquerque e o gerente administrativo subtenente Antunes, na tarde desta quarta-feira, 12.

Durante a reunião foram discutidos ações relacionadas ao Plano de Contingência e outros assuntos relacionados diretamente ao COMDEC.

Na oportunidade, o tenente Albuquerque aproveitou para ressaltar a importância de uma Defesa Civil ativa no município. “A Defesa Civil realiza um importante trabalho nas Obras Preventivas, além disso, é ela quem cuida do mapeamento das áreas de riscos das cidades”, conclui.

Na reunião, estiveram presentes: o secretário de Educação Guerino Perius, secretária de Infraestrutura Sônia Maran, secretário de Desenvolvimento e Meio Ambiente Felipe Bastista, secretário de Cultura e Esporte Wander Viegas e o secretário de Governo Guilherme Diniz. Além dos vereadores Anderson Abreu, Alline Tontini, Prof. Cicero e Vanderson Cardoso.

