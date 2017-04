Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – E’ bom que você busque uma compreensão mais profunda sobre o seu psiquismo e sobre a maneira como se relaciona com as pessoas. Compreendendo melhor a si mesmo, você poderá adquirir mais segurança emocional.

TOURO – Sua criatividade pessoal e participação de outras pessoas favorecerão o desenvolvimento da carreira profissional. Início de uma fase de mudanças nas suas emoções e na maneira de se relacionar com as pessoas.

GÊMEOS – Boas indicações. Com prudência e reserva, você chegará onde deseja. Influência favorável para as finanças. Contudo, se as coisas não correrem bem pela manhã, esteja certo de que a tarde ou pelo menos a noite, serão mais favorecidos.

CÂNCER – Os planos para os próximos dias já começam a se definir na sua cabeça nesta fase de aspecto positivo, em que estará buscando nas pessoas mais velhas a experiência necessária para organizar de maneira clara seus objetivos.

LEÃO – A sua promoção e elevação social, poderá ser efetivada por algum colega do trabalho. Não abuse da velocidade ao dirigir. Procure tranquilizar- se em alguns setores ou faça uma viagem curta para distrair- se.

VIRGEM – Estímulo para mudanças na vida financeira. Alguns prejuízos poderão se alternar com novas formas de ganhar dinheiro. Seu intelecto se dirigirá para ideias elevadas e filosóficas que poderão fazer mudanças profundas na sua maneira de ser.

LIBRA – Fase em que receberá boas sugestões para solucionar de vez suas dificuldades financeiras. E bom também para iniciar negócios imobiliários e para solicitar a casa própria. Harmonia amorosa e familiar.

ESCORPIÃO- Período que promete muito êxito material, e profissional, devido ao bom aspecto astral em seu horóscopo. Todavia, para que tudo saia conforme suas pretensões, aja com otimismo, confiança em si e mais entusiasmo. Felicidade amorosa e sentimental.

SAGITÁRIO – Todos os assuntos importantes, particularmente os de ordem financeira, se tratados com interesse e inteligência, obterão os mais excelentes resultados. Você poderá estar um tanto quanto sonhador e agindo sem o domínio da razão.

CAPRICÓRNIO – Viver em paz e sem perturbação será muito importante agora. Para que tudo isso aconteça, evite participar de fuxicas, intrigas e rivalidades com quem quer que seja. Felicidade no amor e nas diversões.

AQUÁRIO – Sua indecisão neste dia, poderá prejudicar você. Portanto seja decidido para que tudo possa sair bem. Cuide da saúde, não se precipite e não se deixe influenciar por maus pensamentos. Controle sua ansiedade em conquistar as coisas muito rapidamente, dê o tempo necessário para que tudo aconteça de modo mais natural.

PEIXES – Uma visita inesperada poderá modificar os seus planos, na parte da tarde. Boa influência aos seus interesses econômicos e também no que se refere ao trabalho e a vida sentimental e amorosa. Em relação a saúde, procure fazer caminhadas matinais.

Comentários