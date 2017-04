Dupla corre atrás de menina no centro de Chapadão do Sul. Desconhecidos usam mochilas rasgadas e podem ser andarilhos

Uma menina de 12 anos foi perseguida por dois homens no quarteirão que compreende as Avenidas Oito e Seis com a dezenove. A informação foi confirmada pela mãe da vítima que mandou a jovem pegar uma marmita no Divino Sabor (Seis) quando ela se deparou com a dupla na Dezenove. Um deles disse “mocinha, vem aqui”. Como ela não obedeceu e fugiu eles correram também. A Polícia Militar está fazendo diligências no centro da cidade na tentativa de locar os desconhecidos. Segundo a descrição os são negros, altos e usam mochilas rasgadas.

O número de andarilhos nas ruas nunca bate porque a população é flutuante. A concentração deixou de ser restrita à Praça 23 de Outubro e se espalhou por vários pontos da cidade. Imigrantes chegam sempre em busca de um sonho, mas andarilhos não possuem destino e procuram por bocas de fumo e vivem da mendicância num país “doente”, afetado pela violência social e a descrença nas instituições.

*Cesar Rodrigues

