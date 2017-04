Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Caio chantageia Bárbara. Rômulo tenta escapar de Filipe e pede ajuda a Belloto. Os alunos do Dom Fernão preparam a festa de encerramento do ano. Tânia conta para Joana sobre a conversa com Caio. Ana convence Manuela a participar da festa de despedida da escola. Renato ganha o concurso de melhor professor. Cléo fica nervosa e Giovane e Gabriel tentam contê-la. Caio avisa a Manuela que ela ficará com ele e a menina fica arrasada. Luiza e Martinha fazem as pazes. Manuela pede para Rômulo um ingresso para assistir à luta. Os alunos do Dom Fernão homenageiam Renato. Gabriel cuida de Cléo. Bárbara demonstra mágoa para Ricardo na UTI. Manuela conta a Joana que Caio será seu responsável legal e a menina se preocupa.

NOVO MUNDO

Pedro se aproxima de Joaquim. Leopoldina sente-se constrangida ao ver Dulcina na rua. Sebastião avisa a Thomas que Pedro foi salvo por um índio. Germana e Licurgo vendem Elvira para Wolfgang. Piatã tem uma intuição sobre como tratar uma pessoa doente e Peter fica curioso. Pedro anuncia ao povo que sofreu um atentado e Joaquim se surpreende ao saber que ele é o Príncipe Regente. Elvira se entristece ao saber que irá para a casa de Wolfgang sem Quinzinho. Joaquim revela a Pedro que é o marinheiro que salvou a vida de Leopoldina. Chalaça rasga a carta que Domitila escreve para Pedro. Pedro entra com Joaquim no palácio por uma passagem secreta. Anna e Joaquim se reencontram.

ROCK STORY

Alex proíbe Lorena de pedir perdão a Júlia. Edith repreende Amanda por ter subido no palco da churrascaria e feito o show sozinha. Glenda diz a Amanda que ninguém pode saber que ela está hospedada em uma pensão. Nicolau avisa a Luana sobre a internação de Caio. Vanessa conta a Diana que o depoimento de Gui no julgamento de Júlia foi uma declaração de amor. Nanda e Gordo se beijam. Léo dá carona para Manu. Diana vai à casa de Edith e avisa a Gui, na frente de todos, que está grávida do músico.

A FORÇA DO QUERER

Ritinha se apavora com o resultado do teste de gravidez. Zeca tem um sonho com a tribo indígena e conversa com o Padre. Caio oferece a Aurora uma de suas propriedades para Bibi e sua família morarem. Heleninha questiona Junqueira sobre a casa de seu irmão. Joyce se surpreende ao saber que Silvana decidiu aceitar o projeto de Eugênio. Aurora mente para Bibi e conta que conseguiu uma casa emprestada para ela ficar com sua família. Ritinha tenta disfarçar o incômodo ao ver Janete se insinuar para Zeca. Dantas avisa a Ruy que ele já pode ir a Parazinho. Heleninha vê Bibi e a família entrando na casa de Caio. Ritinha procura Zeca.

NOVELAS DO SBT

RUBI

Luiz se nega a aceitar que Maribel seja sua irmã. Artur explica a Maribel que Liliam nunca falou sobre sua gravidez porque pensava que a havia abandonado. Ele garante que se soubesse teria assumido seu filho e os dois teriam convivido como irmãos. Heitor discute com Rubi ao descobrir que ela está tomando anticoncepcionais. Ela se justifica e diz que decidiu tomá-los porque primeiro queria que a relação ficasse mais estável. Luiz procura Maribel para ter certeza de que realmente são irmãos. Ela confirma o parentesco e lembra que entre eles não pode haver nada. Sofia encontra Luiz completamente embriagado. Ela diz que o ama e está disposta a ajudá-lo a superar o trauma sobre sua origem. Luiz responde que só Maribel dava sentido a sua vida. Rubi diz a Alessandro que já que não tem o seu amor gostaria que pelo menos a perdoasse. Alessandro tenta beijá-la, mas Rubi não permite. Ela diz que já não pode haver nada entre eles por que Heitor precisa que esteja a seu lado. Rubi diz a Heitor que o ama e pede que volte para ela. Rubi pergunta a Lúcio porque ele lhe enviou o jornal se foi ele que matou Thiago. Rubi diz a Lúcio que Thiago a humilhou e a violentou, mas isso não significa que queria vê-lo morto. Ele confessa que não o matou e diz que a procurou para aconselhá-la a respeito de suas ações do hotel. Artur incumbe Caetano de vigiar Luiz e impedir que volte a ingerir álcool. Alessandro vê Heitor tratar bruscamente a Rubi e pede que a deixe em paz. Rubi pede a Alessandro que não interfira em sua vida particular. Heitor encontra a foto de Alessandro entre os pertences de Rubi.

O QUE A VIDA ME ROBOU

Na escola naval, José Luis e Inácio falam sobre a promoção de José Luis e sobre a morte do almirante Mendonça, também que Alessandro não esteve no funeral e que Montserrat estava destroçada. Na casa de Esmeralda, Renato está feliz de ser cabo da marinha novamente e insinua a Esmeralda que já pode oferecer-lhe algo, mas ela se nega a deixar seu trabalho e parabeniza José Luis por sua promoção. Na residência de Prudência, Angélica se deprime, já que sente que perderá José Luis se falar com Montserrat, Virginia a consola. Na fazenda Almonte, Joaquim procura Alessandro, mas Dominga não dá informações de seu patrão, já que pensa que este levará as mesmas a José Luis. Alessandro e Maria se encontram na cafeteria, Maria pede que eles partam de viagem, mas ele se nega por assuntos pessoais. Josefina entrega a Alessandro o convite de seu casamento, ele a aconselha que não se case com Demetrio, já que ele só está atrás de seu dinheiro. Na residência de Josefina, Victor fala com Nadia sobre sua relação e ela o pede discrição, dizendo que precisam planejar uma maneira de novamente unir Alessandro a Montserrat. Na residência Mendonça, José Luis procura Montserrat, mas Rosário o pede que se retire. Demetrio está zangado porque Lauro não deixou sua herança, Graziela lhe pede que fale com Alessandro, mas Demetrio a ameaça dizendo que pode não se casar com Josefina. Carlota, alarmada, conta a Graziela que José Luis esteve atrás de Montserrat. Montserrat lê uma carta de José Luis e se surpreende. José Luis e Montserrat se veem e ela pede que não se aproxime de Alessandro, já que não quer ter mais problemas e que seja feliz com Angélica, já que ela ama Alessandro, José fica triste. Na residência Almonte, Demetrio pede a Alessandro que escute sua irmã, já que ela não o enganou, e o bebê que espera é seu. Victor o convence a falar com Montserrat, já que a ama e quer que as coisas se acertaram. Na residência Mendonça, Esmeralda dá seus pêsames à Montserrat. Graziela convence Montserrat para que visite Alessandro e esclareçam as coisas que Demetrio falou com ele e a espera em sua casa. Na casa de Esmeralda, José Luis está triste por Montserrat, mas aceita que o melhor é não busca-la mais. Esmeralda e Renato aconselham José Luis a casar-se com Angélica e seguir sua vida. Na residência Almonte, Maria recebe Montserrat e Carlota, mas não avisa Alessandro que sua esposa chegou e faz Montserrat acreditar que Alessandro não quer saber nada dela.

CARINHA DE ANJO

Zé Felipe, vestido de Super Bagunça, chega ao quarto de Emílio a encontra o amigo e Dulce brincando e vestidos de Super Eu e Mega Dulce. Ele fica com ciúme. Haydee liga o rádio e aguarda ansiosa o sorteio de uma rifa que ela comprou. Tom ensaia uma coreografia com o coral de freiras. Franciely também aguarda o resultado do sorteio da rifa. Zeca explica o que está acontecendo para Rosana e Juju. Ele diz que é uma briga de família, e que os pais de sua mãe nunca aceitaram Inácio por ser negro. Haydee ganha uma motocicleta no sorteio. Dulce diz que quer fazer parte do grupo dos super-heróis. Zé Felipe diz que ela já faz muitas coisas no colégio, e pra ser heroína ela precisa de dedicação total. Ele conta pra ela que não gosta de cantar na dupla, por isso seu foco é em seu super-herói. Franciely ganha uma casa na rifa. Eufórica, ela deixa cair a sobremesa no chão. Ao contar para Silvestre, ela fica tão feliz que agarra a cabeça do mordomo e lhe dá um selinho de felicidade. Neste momento, Gustavo e Gabriel entram na cozinha. Franciely explica o que houve. Inácio e Diana chegam a pensão onde Valter (Luiz Araujo), o irmão de Diana, está. Diana fica muito apreensiva e emocionada, pois não o vê há 10 anos. Valter se afastou devido às brigas de sua família e vive viajando como caminhoneiro. Fátima e Verônica estão fazendo faxina em casa e Cristóvão chega de surpresa. Flávio convence sua mãe a vender a moto para pagar sua dívida com Fátima. Juju diz a Zeca que precisa convencer sua mãe a sair de casa para que a surpresa que ela preparou dê certo. Cristóvão se oferece para fazer um café. Tom sugere terminar o curso com uma peça de teatro. Fabiana e Cecília adoram a ideia. Valter diz a Diana e Inácio que ele tem um filho de 8 anos chamado Miguel. Ele pede que eles cuidem do menino, pois a vida de caminhoneiro não é boa para uma criança.

NOVELA DA BAND

EZEL

Ezel se reúne com Cengiz, Ali e Eysan para traçar um plano contra os assassinos de Mert. Eysan sai de carro com Ezel e Kenan telefona pedindo que saia. Ramiz alerta Ezel sobre um possível traidor entre aqueles que querem ajudá-lo.

NOVELAS DA RECORD

A ESCRAVA IZAURA

André encontra Isaura. Raimundo vê. Isaura fica sabendo que Leôncio está a caminho. Tomásia encontra Leôncio e Malvina na casa de Branca. Álvaro e Leôncio discutem.

O RICO E LAZARO

Hurzabum ensina Belsazar a tocar flauta. Sammu-Ramat pede para o músico se tornar seu cúmplice. Asher e Joana amparam Jeremias. Nabucodonosor diz que Jerusalém será destruída. Ravina diz que é preciso ter fé em Deus. Daniel procura Beroso e critica a maneira como os cativos são tratados. Chaim trata os familiares com violência e Zac se retira de casa. Neusta flagra Joaquim abraçando Edissa. No meio da noite, Fassur tira Jeremias do poço. Ebede-Meleque observa o profeta sendo levado para outro local. Jeremias é jogado dentro de um poço. No fundo do poço, Jeremias vê Ebede-Meleque oferecendo ajuda. Beroso provoca Daniel e avisa que Jerusalém está prestes a ser totalmente destruída. Zedequias permite que Ebede-Meleque liberte o profeta. Jeremias pede ajuda ao Senhor. Deus fala com Ezequiel e avisa sobre a destruição de Judá. Ebede-Meleque tenta tranquilizar Jeremias. Baruque ampara Joana. Asher cuida de Dinah. Todos na casa de Ravina oram ao Senhor. Chaim ofende Zelfa. Jeremias é levado até Zedequias e avisa que o rei morrerá se não se entregar. O profeta é mandado para a gaiola novamente. Nabucodonosor conversa com Daniel e se certifica do aviso de Deus. Nebuzaradã ordena que Rabe-Sáris não pense em seus familiares. Chaim diz ter um plano caso a cidade seja invadida. Asher e Joana namoram sob a luz da lua. Nebuzaradã lidera o exército babilônico. Uriel teme a morte de Dinah. Nebuzaradã ordena o ataque à Judá. Dinah se despede de Asher. Ele pede para a mãe ter forças e sai de casa ao som das trombetas. Uriel sai atrás do filho. Asher manda Benjamim permanecer dentro de casa. Zedequias observa as flechas incandescentes disparadas pelos inimigos em direção à Judá. Ravina manda todos se prepararem para fugirem. Joana sai de casa. Chaim diz ter um plano e manda todos se preparam para a fuga. Asher se junta aos guerreiros hebreus. Chaim fala sobre um túnel secreto. Zac segue em outra direção. Zedequias chama Hassube e Zuriel e avisa sobre o túnel secreto. Asher se assusta com as catapultas do exército babilônico. Rabe-Sáris se mostra preocupado com os familiares, mas Nebuzaradã ordena o ataque à Judá. Asher se desespera ao avistar uma imensa bola de fogo vindo ao seu encontro.

*OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Comentários