Chapadão do Sul tem primeiro voo noturno após emissão de documentação da ANAC

Na primeira segunda-feira do mês, 03, a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, emitiu a documentação que autoriza plano de voos no Aeroporto Municipal de Chapadão do Sul, estando apto para receber pousos e decolagens noturnas.

Assim, na noite desta terça-feira, 11, aconteceu o primeiro voo noturno desde a liberação da ANAC. A decolagem foi realizada por um jatinho particular.

Com essa regularização, a Prefeitura soluciona o problema do Aeroporto Municipal. Agora a cidade poderá figurar no mapa da aviação, com voos em qualquer horário.

Desde que assumiu a administração o prefeito, João Carlos Krug, determinou um levantamento para resolver a questão do sistema de balizamento noturno da pista e todos os trâmites administrativos foram seguidos para colocar o aeroporto em funcionamento.

A partir de agora todos os pilotos terão acesso as informações da pista para elaboração do plano de voo.

O acesso para Aeroporto de Chapadão do Sul está na MS-306 é a aproximadamente 15 quilômetros da cidade. O aeroporto está em uma altitude de 806 metros, e a pista tem dimensões de 2.000 metros de comprimento por 30 metros de largura, toda asfaltada, segundo dados da ANAC. O telefone para contato é (67) 99967-9755.

*Assecom PMCS

