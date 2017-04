Atletas representam Costa Rica em Campeonato Estadual de Jiu Jitsu

No último domingo (09), no Teatro de Arena do Horto Florestal em Campo Grande – MS, o Campeonato Estadual de Jiu Jitsu de MS, realizado pela FJJDMS – Federação de Jiu Jitsu Desportiva de Mato Grosso do Sul.

Quatro atletas de Costa Rica representando a cidade e a Academia de Artes Marciais CRFC – Costa Rica Fight Club – marcaram presença no evento, devidamente federados, lutaram e obtiveram bons resultados.

Os atletas que participaram foram o treinador de Jiu Jitsu na CRFC e também no Projeto Social da Cidade “Buscando Novos Sonhos” Rafael Scaramelli, que disputou na Categoria Master Faixa Marrom até 90 Kg obtendo o 2º Lugar no pódio com a medalha de prata.

Já o atleta Paulinho Ph, que também é um dos professores na CRFC, competiu na sua categoria Master faixa Preta até 98 Kg e se sagrou também no 2º lugar mais alto do pódio, ambos competiram também a categoria absoluto e ficaram nas quartas de finais.

Também medalharam os atletas Josiel Goncalves Oliveira, 3º colocado na categoria faixa Roxa Absoluto com a medalha de Bronze e o atleta Thiago Soares que conquistou a medalha de Prata ao chegar até a final da categoria faixa Branca Absoluto.

“Foi um grande desafio para atletas que desejam competir e levar cada vez mais o nome de Costa Rica não só para o Estado, como para o Brasil e quem sabe até para o mundo em competições internacionais, neste esporte que cresce cada vez mais e propicia a nossa cidade ser conhecida também no cenário do Jiu Jitsu Brasileiro”, conta o Scaramelli ao parabenizar os realizadores e atletas que fizeram grande esforço de tempo, recurso financeiro e disposição, “nosso real desejo é que venham cada vez mais incentivos para que os mais atletas possam também representar bem essa rica cidade em todos os aspectos”.

I Costa Rica Open de Jiu Jitsu

No dia 28 de maio, Costa Rica irá sediar o I Costa Rica Open de Jiu Jitsu, realizado pela Academia CRFC.

O evento será realizado no Centro de Eventos Ramez Tebet, e conta com o apoio do Governo de Costa Rica por meio da SEMTMA – Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura – Banco do Brasil e Aciacri – Associação Comercial, Industrial e Agropastoril de Costa Rica.

*Costa Rica em Foco

