100 DIAS DE GOVERNO: Confira o balanço da administração de João Carlos Krug

Nesta segunda-feira a administração 2017/2020, do Prefeito João Carlos Krug e do vice-prefeito João Buzoli completou os primeiros 100 dias de governo no município.

Com uma equipe de secretários competentes e que buscam sempre o melhor para a cidade, a atual gestão apresenta um balanço do que foi realizado neste curto período de tempo.

Logo no início do mandato, o Prefeito João Carlos Krug participou da primeira reunião de trabalho com os vereadores buscando o bom diálogo entre os poderes.

Neste período, João Carlos Krug anunciou a construção de uma unidade do Sest/Senat em Chapadão do Sul, que será um polo de assistência médica, odontológica, psicológica e de qualificação. Um investimento de aproximadamente R$ 8 milhões.

Chapadão do Sul também foi contemplado com o Projeto Lote Urbanizado que foi uma importante oportunidade para construção da casa própria.

Em reunião no Cecilia Meireles, João Carlos Krug anunciou campanha para erradicar analfabetismo em Chapadão do Sul. Além disso, foi anunci ado a possibilidade de implantação da TVE em Chapadão do Sul, além de extensão da UEMS.

O Prefeito João Carlos discutiu com Governador situação da MS 306 e dos viadutos em Chapadão do Sul. O Prefeito também recebeu Engenheiros da Agesul que já estão realizando levantamentos de melhorias nos viadutos e do escoamento de águas pluviais na MS 306.

Durante o início da sua gestão, o Aeroporto Municipal saiu da inércia da falta de manutenção que durava anos e está apto a receber pouso e decolagem noturna. O Prefeito também conversou com produtores rurais para esclarecer questões sobre o futuro da CONAB em Chapadão do Sul.

Neste período, pensando nos servidores, o Executivo concedeu aos servidores públicos municipais pertencentes aos níveis I e II um abono salarial de R$150,00. Aproximadamente 230 servidores foram beneficiados com esse abono.

Saúde

A saúde era uma das questões que mais preocupavam os munícipes. Entretanto, a Prefeitura de Chapadão do Sul e a Secretaria de Saúde já realizaram diversas ações, fazendo o município dar um importante passo neste quesito.

Um importante passo foi a retomada da administração da saúde de Chapadão do Sul, que era anteriormente realizada pela AHBB. A Prefeitura gastava R$ 2 milhões de reais antes do contrato com a OSS e o motivo principal do contrato foi reduzir gastos e melhorar o atendimento.

Nestes 100 primeiros dias, foram realizadas 26.147 consultas, 106.327 procedimentos ambulatoriais e 23.829 exames.

Outra importante ação realizada foi, em parceria com o SESC, o Programa Saúde Mulher, onde foram realizadas 211 mamografias e 189 preventivos de câncer de colo de uterino.

A Pasta é comandada pelo secretário João Nunes, e sua adjunta Marcia Pontel.

Infraestrutura e Projetos

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Projetos teve um forte trabalho neste primeiros 100 dias.

Realizou Reforma e melhorias das Escolas: Carlos Drummond de Andrade, Erico Veríssimo e Cecilia Meireles. Também fez Reforma e melhorias dos CEIs: Flamboyant, Pingo de Gente, Esperança, Sibipiruna e Sonho Meu.

A Secretaria também realizou o projeto e orçamento para reconstrução da cobertura da área de embarque do Terminal Rodoviário. Foi realizado também o Projeto e orçamento de drenagem do Campo de Futebol e melhorias no Ginásio de Esportes.

Durantes os 100 dias também foram realizados emendas no FNS, Fundo Nacional de Saúde, Emenda para custeio – Incremento ao PAB; emenda Dep. Elizeu Dionizio; valor R$ 300.000,00 e Convênio obra – Reforma de Unidade de Atenção Especializada em Saúde, emenda Simone Tebet, valor R$ 300.000,00.

A Pasta é comandada pela secretária Sônia Maran, e seu adjunto arq. Ricardo Bannak.

Educação

A Secretaria Municipal de Educação, durante os 100 dias de governo, realizou uma ampla reforma da Frota Escolar e da SEMED, regularizando toda documentação que estava atrasada desde 2013. Realizou também reformas de 5 Creches e 6 Escolas da Rede Municipal.

Foi reajustado 7,64% para os professores da Rede Municipal a partir de 01/01/2017.

Também está sendo implementado o Projeto Oficina da Leitura, onde os alunos das escolas municipais, estudarão os três poetas que dão nomes as escolas da cidade: Carlos Drummond de Andrade, Érico Veríssimo e Cecilia Meireles, além de Manoel de Barros, que tem forte vínculo com Mato Grosso do Sul.

A pasta é comandada pelo secretário Guerino Perius e sua adjunta Maria Otilia Balbino.

Cultura e Esporte

A Secretaria Municipal de Cultura e Esporte atende diariamente a população sul-chapadense, com o objetivo de promover, com excelência a educação esportiva e cultural com a pratica coletiva, tendo em vista o desenvolvimento humano de gerações em formação.

Nestes primeiros 100 dias de governo, foi realizado a manutenção e programação do placar eletrônico, que está pronto para receber os diversos eventos esportivos no ginásio de esportes.

Neste período, a biblioteca recebeu 1.980 visitas, com o empréstimo de 800 livros e a recuperação de 550 livros que já havia sido contabilizados como perdidos.

O departamento cultural atende 370 alunos no Projeto Música e Arte, 40 na Banda Municipal e 70 na Patrulha Mirim.

O departamento esportivo atende 700 alunos, entre as atividades de futsal, futebol, basquete, handebol, atletismo e voleibol. Também são atendidos 412 alunos no centro aquático, 50 no judô, 60 no kung fu e 30 na capoeira.

A pasta é comandada pelo secretário Wander Viegas e seu adjunto Rodrigo Alves.

Finanças

Foi realizado a Isenção dos MEI´s, projeto que concede aos Micro Empresários Individuais não pagarem a Taxa de Fiscalização e Funcionamento do exercícios de 2017, cerca de 600 empresas que se beneficiaram deste incentivo, havendo uma renúncia de R$ 164.735,89 para colaborar com seu crescimento econômico e financeiro.

Foi feito também a revisão dos contratos com os fornecedores, conferindo os custos, a sua funcionalidade e devido a isto o contrato com a AHBB- Associação Hospitalar e da REPRAM foram cancelados, uma vez que os custos operacionais encontravam-se extremamente elevados em comparação com a qualidade do serviço prestado.

Outra importante ação foi o Projeto de Combate à Evasão Fiscal, onde a Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento tem atuado com rigidez no combate à sonegação fiscal, porém, este projeto encontra-se na fase de estudo, processos simplificados já foram implantados como a conduta mais severa com os vendedores ambulantes, dentro em breve estaremos iniciando o programa de estimulo à solicitação de nota fiscal sul chapadense, entre outros.

A pasta é comandada pelo secretário Itamar Mariani e seu adjunto Paulo Borges Filho.

Desenvolvimento e Meio Ambiente

A Sedema, Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente, logo nos primeiros dias de administração lançou um programa dos 100 primeiros dias, pensando no rápido desenvolvimento da cidade nesta Pasta.

Durante esse período foi realizado um Plano de Ação para reestruturação da Feira do Produtor. A Secretaria também deu total apoio para Projetos do Assentamento Aroeira e a implementação de novos projetos.

Foi feita também a revisão completa da frota da Pasta. A Sedema também participou e auxiliou no Projeto Cidade Limpa.

A pasta é comandada pelo secretário Felipe Batista e seu adjunto André dos Anjos.

Obras, Transporte e Serviço Público

A Prefeitura realizou a recuperação com patrolamento, cascalhamento da Av. Minas Gerais, Rua Sergipe, Rua Maranhão, Rua Corumbá, Rua Cassilândia, e demais ruas de terra. No total foram utilizados mais de 200 cargas de Cascalho.

Além disso, foi realizado a instalação do Tanque de Óleo Diesel S500 (Comum) de 10 mil litros no Pátio de Obras. Está sendo realizado continuamente a Operação TAPA BURACOS, conforme necessidades nas vias do município: nas principais avenidas e demais vias onde a situação estava precária.

Outro importante quesito que a Secretaria de Obras realizou nos 100 dias de governo foi a manutenção de parte da frota: 04 tratores recuperados (MF 660, MF 290 4×4, MF50x e MF 290 4×2); Recuperação de uma roçadeira tatu: troca de laminas e manutenção geral; Recuperação do rolo de pneu (sistema de direção); Manutenção em 02 caminhões 1620 e uma carreta Scania; Manutenção da F350 e Frontier da Sesop; Recuperando uma pá W20b, Patrola 120h (motor fundido) e patrola 12h (problemas na transmissão).

Além disso, foram recuperados de 33 ônibus da frota de transporte escolar e manutenção de toda a frota sendo executada na maior parte pelos mecânicos da Secretaria de Obras, reduzindo gastos e gerando economia aos cofres públicos.

A pasta é comandada pelo secretário Ivanor Zorzo e seu adjunto Laercio de Alcantara.

Assistência Social

A Secretaria de Assistência Social realizou a Inscrição para programa de moradia aproximadamente 525 pessoas, sendo viabilizadas 42 unidades habitacionais no residencial Boa Vista.

No CRAS Parque União foram 151 visitas domiciliares, No total foram realizados 1.250 atendimentos. No CRAS Cerrado foram realizados 845 atendimentos. No CREAS Ipê tiveram 560 atendimentos Psicossocial.

A Secretaria Executiva realizou até o momento 21 reuniões dos conselhos vinculados à Secretaria de Assistência Social e das comissões, sendo: 05 CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 03 CGFMIS – Comitê Gestor do Fundo Municipal de Habitação e Investimento Social; 02 CGFMHIS – Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social; 08 CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social e 03 CMDI – Conselho Municipal de Direitos do Idoso.

A pasta é comandada pelo secretária Maria das Dores e sua adjunta Rosemari da Cruz.

*Assecom PMCS

