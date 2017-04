Safra de milho deve ser recorde em MS; crescimento de 42% em um ano

A safra de grãos em Mato Grosso do Sul, tanto da soja quanto do milho, deve ser recorde em produção, isso tudo devido a boa produtividade das lavouras e manutenção das condições climáticas favoráveis. O aumento estimado é de 42% no milho, em comparação com a safra 2015/2016, segundo levantamento do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), divulgado nesta terça-feira (11).

Há estimativa de crescimento para a produção do milho safrinha em 42%, se comparado com a safra passada. Em 2016, foram produzidos 5.911.613 milhões de toneladas do grão. A estimativa para este ano é de 8.416.348 milhões de toneladas. Há aumento na área de 0,6%, subindo de 1.673.690 milhões de hectares para 1.675.562 milhões de hectares em fevereiro. As lavouras de Mato Grosso do Sul devem terminar de ser semeadas nesta semana. Com relação a soja, a produção estimada em fevereiro é de 8.262 milhões de toneladas, aumento de 11,8% em comparação com 2016, quando foram colhidos 7.388.360 milhões de toneladas. A área também aumentou, de 2.447.770 milhões de hectares para 2.550 milhões de hectares, avanço de 4,2%.

Safra total – A safra total de Mato Grosso do Sul, incluindo leguminosas, oleaginosas e cereais, tem crescimento estimado de 7,7% na produção. Segundo o IBGE, é esperado 17.237.560 milhões de toneladas para esta safra, conta 13.685.719 no ano anterior. Conab – Conforme levantamento da Conab (Companhia Nacional de Abastecimento), em Mato Grosso do Sul, a estimativa de área plantada do milho segunda safra apresentou neste levantamento incremento de 2,1% em relação ao ano anterior, atingindo 1.700 mil hectares. A cultura começou a ser plantada principalmente no sudeste do Estado, onde a colheita da soja

está mais adiantada, estimando-se a conclusão de 95% da área total. Desse número, aproximadamente 14% encontra-se no estádio de germinação, 68% em desenvolvimento vegetativo, 11% em florescimento e 2% em frutificação.

*Campo Grande News

