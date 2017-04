Promotor Dr. Marcus Vinicius despede de Chapadão do Sul após 14 anos

Confirmado nesse dia 11 de abril, a promoção do promotor de Justiça, dr. Marcus Vinicius, Dr. Marcus Vinícius Tieppo Rodrigues – que será lotado na 38ª Promotoria em Campo Grande.

Foram 14 anos de história e trabalho prestado ao município. Foi protagonista de várias denúncias que culminou na prisão do ex-secretário de finanças do município, do afastamento por mais de três vezes do ex-prefeito municipal, e agora seu trabalho teve reconhecimento pelo TJ.

Veja abaixo a mensagem de despedida do promotor que ele postou em seu face.

No dia 02 de julho de 2003 cheguei nesta comarca de Chapadão do Sul! Recusei inscrições a inúmeras promoções por amar esta cidade e seus moradores. Aqui virei titular da Primeira Promotoria de Justiça e pude participar da elevação da comarca… Hoje, 11 de abril de 2017, obtive promoção após me inscrever… Estou indo embora após quase 14 anos na cidade! Parte de mim está feliz, afinal tomarei “novos ares”; mas parte fica entristecida por deixar a sociedade local que tanto amo!!! Aqui evolui espiritualmente, casei, construi minha casa, tive minha filha e muitos bons amigos e “Irmãos”! Devo muito à comarca… Obrigado!!!

