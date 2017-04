Prefeitura de Chapadão do Sul realiza audiência nesta quarta-feira para apresentação da LDO 2018

Os contribuintes de Chapadão do Sul que desejam conhecer mais de perto como será montado o orçamento do município para o ano que vem devem ficar atentos.

A Prefeitura de Chapadão do Sul realizará audiência pública nesta quarta-feira, 12 de abril, com início às 13 horas, na Câmara de Vereadores, para apresentação da proposta para a Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício 2018, conforme legislação em vigor.

A audiência é promovida pela Secretaria de Finanças e Planejamento e toda a população está convidada para participar.

A LDO é o instrumento por meio do qual o governo estabelece as principais diretrizes e metas da Administração pública para o próximo exercício. O documento orienta também a elaboração do orçamento fiscal do Executivo e define os valores para investimentos, encargos e outras despesas.

Assecom PMCS

