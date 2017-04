Costa Rica aposta em Sistema de Saneamento Ecológico e implanta Projeto Piloto na comunidade da Lage

O governo do prefeito Waldeli dos Santos Rosa quer inovar e incentivar a população a se adequar a um novo projeto sustentável, o Sistema de Saneamento Ecológico. Diante disso, na semana passada, o secretário de Transportes, Urbanização e Obras Públicas Renato Barbosa de Melo acompanhado de sua equipe técnica estive reunido na comunidade da Lage para apresentar um novo modelo de fossa séptica.

Para apresentar o projeto de Sistema Individual para Tratamento Ecológico do Esgoto que usa como tecnologia a Bacia de Evapotranspiração o município contratou o bioarquiteto e permacultor João Lucas Neves que mostrou aos moradores da Lage os benefícios de construir uma fossa de bananeira. “Essa é uma tecnologia social, que o Governo Municipal aposta e escolheu o Loteamento Alves de Lima para implantar o Projeto Piloto”.

“Estaremos implantando o sistema gratuitamente nas cerca de 40 casas da comunidade da Lage. A partir deste mês nós já vamos trabalhar na execução do projeto que também será feito no Parque Natural Municipal da Lage”, contou o secretário Renato Barbosa que complementou “e conforme prometeu o prefeito, também já vamos iniciar neste mês de abril a drenagem para fazermos a pavimentação das ruas da comunidade”.

A reunião também contou com a participação do secretário de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura Keyler Simey Garcia Barbosa, o secretário de Agricultura e Desenvolvimento Ailton Martins de Amorim, o subsecretário de Transportes, Urbanização e Obras Públicas Aparecido Lacerda “Pavão”, a gestora do IMASUL – Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul – em Costa Rica Martha Carrijo, e ainda, os vereadores Antônio Divino Félix “Tonin Félix” e Rosângela Marçal Paes.