O Sindicato Rural de Chapadão do Sul comunica que já está à venda o primeiro lote de credenciais com preços especiais para a 25º Exposul que acontecerá nos dias 31 de maio até dia 04 de junho.

As vendas estão sendo realizadas na sede do Sindicato Rural, nas lojas Eliane Confecções e Trekos & Tarekos, também no restaurante Tradição Gaúcha.

As aquisições poderão ser parceladas em até 3x no cartão.

Maiores informações através dos fones: 67-3562-1443 ou 3562-1483

