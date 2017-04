Carnê de IPTU que não chegar até dia 14 de abril poderá ser retirado na Prefeitura Municipal

A Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas através do setor de cadastro informa aos munícipes que o contribuinte que não receber o carnê do IPTU até a próxima sexta-feira, dia 14 de abril, pode estar retirando o mesmo no setor de cadastro da Prefeitura Municipal.

Os que residem em fazendas pertencentes ao município, também podem estar procurando o setor de cadastro para retirar o carnê.

A Prefeitura Municipal está localizada na Avenida Manoel Rodrigues da Cruz, número 481, e o horário de atendimento é das 7 às 11 horas e das 13 às 17 horas de segunda á sexta-feira.

Informações pelo telefone: 32481046 ramal 207.

ASSECOM- Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas- MS

Comentários