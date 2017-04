Waldeli se reúne com diretoria executiva do Conseg e debate Planejamento Administrativo, Financeiro e Operacional para os próximos 12 meses

Na manhã desta segunda-feira, 10 de abril de 2017, o prefeito Waldeli dos Santos Rosa acompanhado do presidente da Câmara de Vereadores Lucas Lazaro Gerolomo esteve participando na sede do Conseg – Conselho de Segurança de Costa Rica – MS de uma reunião com a diretoria executiva da entidade.

A reunião foi aberta pelo presidente do Conseg José Alcides Simplício que na oportunidade apresentou as autoridades presentes a Prestação de Contas dos últimos 24 meses. “Para o Conselho de Segurança a parceria com o Governo Municipal é importante para a concretização de algumas propostas. Estamos com alguns projetos e temos certeza que o apoio da prefeitura será bem-vindo. Além disso, o Conseg está à disposição da gestão municipal para caminharmos juntos em prol de uma cidade mais segura”, enfatizou Simplício.

Após a apresentação da prestação de contas, as autoridades debateram o Planejamento Administrativo, Financeiro e Operacional do Conseg para os próximos 12 meses. Para o prefeito a reunião foi muito proveitosa.

“Tivemos a oportunidade de discutir muitas melhorias que podem ser instituídas na segurança pública do município” declarou o prefeito ao enfatizar que o “Conseg tem um papel importantíssimo para Costa Rica, por isso, é importante as reuniões para que possamos viabilizar um Plano de Ação que ofereça mais segurança para a população da cidade”, disse Waldeli ao colocar o Governo Municipal à disposição em apoiar as demandas da entidade.

Participaram da reunião o secretário do Conseg Waldir Marcondes Gomes, o tesoureiro Márcio Ricardo Gardiano Rodrigues e os membros natos delegado de Polícia Civil Alexandro Mendes de Araújo, comandante da Polícia Militar Esteban Palácios Rodrigues, comandante do Corpo de Bombeiros de Costa Rica major Aldinei Peres da Silva e o comandante da PMA – Policia Militar Ambiental – Marcílio Dias de Oliveira, todos compõem a diretoria executiva da entidade.

A reunião também contou com a presença do servidor público Municipal Basílio Francisco dos Santos e do subcomandante do Corpo de Bombeiros tenente Ladislau.