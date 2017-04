Projeto Berço da Vida oferece palestras para gestantes de Paraíso das Águas

Teve início na última quinta-feira, dia 06 de abril, na EFS Aristóteles Garcia Vida em Paraíso das Águas, as reuniões do grupo de gestantes do Projeto Berço da Vida. A primeira palestra foi ministrada pela enfermeira e coordenadora da Atenção Básica Vanessa Barroso de Lima com o tema: Alterações fisiológicas durante a gestação, importância do pré-natal e exames realizados.

As palestras serão ministradas por vários profissionais da área de saúde como médico, psicóloga, enfermeira, fisioterapeuta, nutricionista, fonoaudiologista, assistente social e dentista, com o objetivo principal de orientar as futuras mamães sobre as diversas fases da gravidez e sobre os cuidados com o recém-nascido.

Todas as gestantes do município estão convidadas a participar das reuniões.

Vale lembrar que os futuros papais também podem frequentar os encontros.

A próxima reunião acontece dia 27 de abril com o tema: Aspectos psicológicos da gestação, parto e puerpério.

Segue o cronograma de atividades:

DATA TEMA RESPONSAVEL PELO ENCONTRO 06/04/2017 – 15:00 Alterações fisiológicas durante a gestação, importância do pré-natal e exames realizados. Medico e Enfermeiro 27/04/2017 – 15:00 Aspectos psicológicos da gestação, parto e puerpério. Psicólogo 18/05/2017 – 15:00 Direitos legais da gestante da puérpera e planejamento familiar. Assistente Social e Enfermeira 08//06/2017 – 15:00 Tipos de parto, anestesia, Sinais e sintomas do trabalho de parto. Medico e Enfermeiro 29/06/2017 – 15:00 Importância da alimentação saudável para gestante e o bebe. Nutricionista 20/07/2017 – 15:00 Saúde bucal na gravides e do RN. Dentista 10/08/2017 – 15:00 Atividade física para gestante, postura, prevenção de dores osteomusculares. Fisioterapeuta 31/08/2017 – 15:00 Importância do aleitamento materno. Fonoaudióloga 21/09/2017 – 15:00 Cuidados com RN e com a puérpera. Enfermeira

Vale ressaltar que o cronograma acima poderá ser alterado.

Informação pelo telefone: 32481053

ASSECOM- Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas- MS

