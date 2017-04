Paulista é o campeão do 4º Rodeio dos Amigos do Elton Silva

Encerrou na noite deste domingo em Chapadão do Sul, o 4º Rodeio dos Amigos do Elton Silva, que este ano contou com a participação dos peões da ACR.

Com uma estrutura de grandes eventos, o rodeio foi um sucesso, com a presença constante dos amantes do rodeio e shows que agradaram a galera presente.

O prefeito municipal João Carlos, vereadores, empresários, participaram da noite do sábado durante a abertura oficial e a coroação da rainha do rodeio, que teve como vencedora a jovem, Juliana Beatriz, 1ª Princesa Andressa Campos e 2ª Princesa, Laís Gomes.

Os campeões do rodeio foram:

Comentários