Filho de presidente do TRE-MS é preso sob suspeita de tráfico de drogas

Um dos filhos da presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, desembargadora Tânia Garcia Freitas Borges, foi preso neste sábado (8/4) carregando drogas, armas e munição que seriam levadas para São Paulo. O empresário Breno Fernando Solon Borges, dono de uma metalúrgica e serralheria em Campo Grande, foi preso junto com sua namorada e um serralheiro.

Segundo o portal G1, eles estavam em dois carros que juntos transportavam 130 quilos de maconha, uma pistola nove milímetros e 199 munições de fuzil calibre 7,62, de uso exclusivo das forças armadas. Autoridades que acompanharam o caso disseram à revista eletrônica Consultor Jurídico, sob anonimato, que o empresário usou o nome de sua mãe para tentar não ser preso.

O grupo já vinha sendo investigado pela Polícia Federal há 15 dias. Eles foram abordados pela Polícia Rodoviária Federal quando estavam na BR-262, próximos à cidade de Água Clara (MS).

Segundo a PRF, os motoristas apresentaram nervosismo e versões contraditórias. Na revista dos veículos, foi encontrada a droga e a munição em fundos falsos e reboque de um dos veículos.

Os três foram presos sob suspeita de tráfico de drogas, tráfico de armas de uso restrito e associação para o tráfico. A ConJur não conseguiu encontrar a defesa de Solon Borges até a publicação desta notícia.

ConJur e correiodopoder

Comentários