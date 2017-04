Equipe feminina de futsal de Chapadão do Sul é vice-campeã da 3ª Copa Kaká

A prefeitura de Chapadão do Sul, através da Secretaria de Cultura e esportes participou nos dias 08 e 09 de abril da 3ª Copa Kaká de futsal feminino em Cassilândia.

A equipe de Chapadão do Sul estava no grupo A juntamente com as equipes de Cassilândia, Aparecida do Taboado e Itajá-GO. Na primeira fase, a equipe de Chapadão do Sul acabou classificada na primeira colocação após três vitórias. Na semifinal enfrentou a equipe de Camapuã. Após sair perdendo no duelo, as meninas sul-chapadenses conseguiram a virada e ganharam por 3 a 2.

A grande final no domingo, 09, sendo entre Chapadão do Sul e a equipe de Três Lagoas. A equipe de Três Lagoas sagrou-se campeã, após vender por 3 a 1.

De acordo com o prof. e técnico Leocir Martins “o 2º lugar foi comemorado por todos nós, pois este foi nossa primeira competição neste ano de 2017”, finalizou.

A secretaria de Cultura e Esporte parabeniza o técnico e atletas da equipe de futsal feminino de Chapadão do Sul pelo resultado alcançado neste evento esportivo.

