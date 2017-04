Chapadão do Sul sediou III Campeonato Brasileiro de Tiro

Neste final de semana o Clube de Caça e Tiro Chapadão, sediou a terceira etapa do Campeonato Brasileiro, Liga Nacional on-line, e também a terceira etapa da estadual prova está presencial.

A etapa de Chapadão do Sul, teve a participação de mais de 50 atiradores, que vieram de várias cidades do estado, que competiram em dois dias no tiro de prato.

Essa etapa foi um sucesso, tivemos recorde de participantes, um alto nível dos competidores, foi uma disputa de alto nível, mostrando que hoje, nosso estado tem um plantel de grandes atiradores a nível nacional. Afirma o presidente do Clube, Paulo Fabiane.

Entre os atletas participantes que vieram de outros municípios, os comentários é que Chapadão do Sul está de parabéns pela a impecável organização, e hoje tem o melhor clube de tiro ao prato do estado e também a nível de centro oeste está entre os melhores.

Sobre o sucesso do evento, o presidente Paulo Fabiani, comentou que a receita para que as coisas deem certo são duas: Humildade e união dos sócios, que não medem esforços para que as coisas aconteçam.

Após as competições, que se finalizaram no domingo, ocorreu uma confraternização com um grande churrasco, para os competidores, associados e seus familiares e convidados,

Os resultados foram:

Categoria A

1 lugar Wanderley Barbosa CG

2º lugar Paulo Fabiane CS

Categoria B

1º lugar Jean Calgaro CS

2º lugar Cleyton Siqueira CS

3º lugar Ítalo Picolotto CS

Categoria C

1º lugar Samuel Loeff CS

2º lugar Daniel Reuther CS

3º lugar Rudinei Burger CS

Categoria Damas

1º lugar Jucelma Reuters CS

2º lugar Bruna Baseggio SG

3º lugar Priscila Tumelero SG

